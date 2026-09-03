Seis pingüinos volvieron al mar: habían quedado atrapados en redes de pesca y con petróleo en sus plumas

Un total de seis pingüinos regresaron al mar esta semana en San Clemente del Tuyú luego de completar diferentes procesos de rehabilitación en el Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

Se trata de cuatro pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) que fueron rescatados tras quedar atrapados en redes de pesca artesanal, mientras que otros dos son pingüinos saltarines o de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome) que fueron hallados con restos de petróleo adheridos al plumaje.

Los cuatro pingüinos magallánicos, que ingresaron entre fines de junio y mediados de julio, fueron rescatados en la zona de San Clemente del Tuyú por pescadores artesanales quienes, al encontrarlos durante el levantamiento de las redes, se comunicaron rápidamente con dicha Fundación para pedir asistencia.

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Por otra parte, de los dos ejemplares de pingüinos saltarines, uno fue rescatado en Mar de Ajó y el otro en la zona de Faro Querandí, ambos con petróleo que afectaba menos de la mitad de su cuerpo.

Estos animales realizaron el proceso de recuperación previsto para aves empetroladas. Además, presentaban signos de desnutrición y deshidratación, por lo que también recibieron tratamiento para recuperar su estado general.

Desde la Fundación Mundo Marino explicaron que, debido a que los pingüinos son animales gregarios, su regreso al mar se realiza en grupo. Por eso, una vez recuperados es necesario esperar a que se conforme un grupo adecuado antes de avanzar con la reinserción.

El pingüino de Magallanes

Los pingüinos magallánicos, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se encuentran en estado de "preocupación menor". La especie se distribuye a lo largo de todo el litoral sudamericano desde Península Valdés, en Chubut, hasta la Isla Martillo, Isla de los Estados e Islas Malvinas, en Tierra del Fuego.

Su ciclo reproductivo se desarrolla entre septiembre y marzo. Luego mudan su plumaje e inician su viaje migratorio —que puede extenderse hasta la latitud de Río de Janeiro— siguiendo los cardúmenes de anchoíta que, durante el invierno austral, migran desde la Patagonia hacia las costas de Brasil.

El pingüino saltarín o de penacho amarillo

El pingüino saltarín occidental, también conocido como pingüino de penacho amarillo, está categorizado como "Vulnerable" por la UICN, y en Argentina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo considera "En peligro".

Se distingue por sus llamativas cejas de plumas amarillas que se proyectan hacia atrás sobre sus ojos rojos. Se reproduce en colonias en islas del sur de Chile, las Malvinas y la isla de los Estados, y fuera de la temporada reproductiva permanece en alta mar, donde se alimenta principalmente de kril, calamares y pequeños peces.

Los movimientos migratorios de esta especie son menos predecibles y su aparición en las costas bonaerenses es excepcional. (NA)