Le dieron el alta a Pity Álvarez tras su descompensación: “Me bajó la presión por escuchar a los peritos”

Luego de haberse descompensado durante una nueva audiencia del juicio en su contra, los médicos del Hospital Fernández le dieron de alta a Cristian Pity Álvarez y fue trasladado por sus abogados desde el Hospital Fernández a su domicilio.

El músico, acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz ocurrido en julio de 2018,.saludó y respondió preguntas a la prensa desde el auto en que lo llevaban.

“Me bajó la presión por escuchar a los peritos”, aseguró.

Este miércoles se desarrollaba una nueva audiencia del debate, pero en medio de la jornada las autoridades judiciales dieron aviso al sistema de emergencias por una descompensación que sufrió el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

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De esta manera, el artista fue trasladado por el SAME y la audiencia se suspendió hasta el próximo lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

Los médicos constataron que el paciente padeció un pico de presión y glucosa alta en la sala, donde se quedó dormido durante diez minutos apenas ingresó.

Sebastián Queijeiro, uno de los defensores de Álvarez, sostuvo en tanto que el músico se encuentra acompañado por su hermana y reiteró que sufre "problemas de consumo".

"No es que lo quiera poner en el lugar de víctima pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro", expresó el letrado.

Por otro lado, Fernando Burlando, abogado de una de las hijas de Díaz, se refirió a la posibilidad de que la contraparte solicite una curatela: "Hay acciones o conductas que me permiten en principio descartar esa situación. No me parece mal que un cuerpo médico evalúe al imputado". (TN y NA)