Alerta adolescencia: impulsan un plan federal para detectar problemas de salud mental en las escuelas

El Gobierno nacional implementará una estrategia para detectar de manera temprana problemas de salud mental en adolescentes dentro de las escuelas, que comenzará a aplicarse en Mendoza, Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut.

La denominada Estrategia Federal en Adolescencia será llevada adelante por los ministerios de Capital Humano y Salud y tendrá como objetivo mejorar la identificación temprana y el acompañamiento de problemáticas relacionadas con el desarrollo emocional en el ámbito escolar.

La iniciativa fue presentada durante la primera Mesa Interministerial de Salud Mental, de la que participaron autoridades de Capital Humano, Salud y Seguridad y en la que también se analizaron los avances en vigilancia, construcción de información y prevención de los intentos de suicidio.

En ese marco, el Gobierno informó además que trabaja en recomendaciones específicas para el abordaje de la conducta suicida en el ámbito universitario, documento que será presentado durante septiembre en un congreso organizado por la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA).

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Uno de los datos expuestos durante el encuentro fue el aumento de la cobertura del sistema de vigilancia de los intentos de suicidio. Durante tres de los primeros seis meses de 2026, todas las jurisdicciones del país notificaron los eventos registrados en sus territorios al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0).

Además, se alcanzó un récord de 246 establecimientos notificadores, luego del trabajo de seguimiento y capacitación realizado con los equipos provinciales para mejorar los circuitos de información.

Los ministerios también avanzan en el Programa de Formación de Promotores de la Salud Mental, destinado a capacitar a integrantes de las Fuerzas Federales de Seguridad y de las policías provinciales para detectar indicadores de riesgo y cambios de conducta entre compañeros y subordinados y facilitar el acceso a asistencia profesional.

La estrategia contempla además acciones vinculadas con consumos problemáticos, entre ellos las adicciones al alcohol y otras sustancias psicoactivas, el juego digital y las apuestas online, con el objetivo de reducir factores de riesgo asociados al suicidio.

La reunión fue encabezada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto con funcionarios de las tres áreas involucradas. (NA)