ChatGPT está caído: miles de usuarios reportan fallas en la app más conocida de inteligencia artificial

ChatGPT, el popular chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, presenta una falla masiva a nivel global este jueves.

Miles de personas que intentan acceder a la plataforma se han encontrado con mensajes de error, pantallas en blanco o fallas al procesar sus peticiones, lo que ha paralizado las actividades de quienes dependen de esta herramienta para trabajar o estudiar.

Las fallas comenzaron a registrarse en las primeras horas del día en todo el mundo. Sitios especializados en monitorear el estado de los servicios digitales han mostrado un pico de reportes, confirmando que la interrupción afecta tanto a la versión web como a la aplicación móvil del sistema.

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Las redes sociales no tardaron en reaccionar y plataformas como X (antes Twitter) se llenaron de inmediato de mensajes de frustración, memes y capturas de pantalla de la clásica interfaz de error. El impacto ha sido tal que los hashtags relacionados con la caída de la IA se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos.

Los equipos técnicos de la compañía se encuentran investigando el origen del problema. Sin embargo, no se ha ofrecido una estimación precisa sobre cuánto tiempo tomará restablecer el funcionamiento normal de la infraestructura.

Esta nueva caída vuelve a poner sobre la mesa la enorme dependencia que millones de profesionales, empresas y estudiantes han desarrollado hacia las herramientas de inteligencia artificial generativa en su rutina diaria. (NA)