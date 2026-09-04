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Cortes en Bahía: varias arterias permanecerán cerradas durante el fin de semana y el lunes

Los trabajos de una grúa de gran porte, tareas de EDES y obras de fresado, reencarpetado y renovación de redes de agua obligarán a interrumpir la circulación.

Archivo-La Nueva.

Una serie de cortes de calles programados para este sábado y el lunes afectarán a diferentes arterias de la ciudad en distintos horarios, según informó el municipio.

Este sábado 5, entre las 7:30 y las 18, permanecerá cortado el tránsito en Patricios, entre Güemes y Castelli, debido a trabajos que requerirán la utilización de una grúa de gran porte.

También durante la mañana, de 8 a 12, se interrumpirá la circulación en Brandsen, entre Corrientes y avenida Napostá, por trabajos a cargo de la empresa EDES.

En tanto, el lunes 7 habrá nuevas restricciones. De 8:30 a 14, se realizará un corte en Estomba, entre Colombia y Maldonado, por tareas de fresado y reencarpetado. En el mismo horario, estará afectada la intersección de Liniers y Corrientes, también por trabajos de reencarpetado.

Por la tarde, entre las 18 y las 20, el corte alcanzará la esquina de San Martín y Belgrano, donde se llevarán adelante tareas de fresado y reencarpetado.

Por último, continuará hasta el 14 de septiembre un corte parcial en Montevideo, entre Ángel Brunel y Chile, debido a una obra de acondicionamiento y recambio de redes de agua potable.

Desde el Municipio se recomendó circular con precaución por las zonas afectadas y, en los horarios indicados, optar por recorridos alternativos.

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