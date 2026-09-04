El pronóstico de Satelmet: cómo estará el tiempo este sábado en Bahía Blanca
Se viene un fin de semana donde habrá que estar preparado para afrontar las condiciones climáticas.
El sábado se presentará con un marcado descenso de las temperaturas y condiciones meteorológicas inestables en Bahía Blanca. El frío se hará sentir desde las primeras horas y continuará durante buena parte de la jornada, según anticipa Satelmet.
Durante la mañana se espera un ambiente frío y ventoso, acompañado por chaparrones. El viento soplará desde el sudoeste con intensidad regular y la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones.
La temperatura mínima prevista será de 3 grados.
Con el correr de las horas, el panorama continuará siendo frío y ventoso. Durante la tarde se prevén nuevos chaparrones y el viento aumentará su intensidad, con ráfagas provenientes del sector sur.
La temperatura máxima alcanzará apenas los 10 grados.
Ya durante la noche, el viento comenzará a disminuir progresivamente, aunque las bajas temperaturas seguirán siendo protagonistas. Para la medianoche se estima una temperatura cercana a los 4 grados.
De esta manera, el sábado tendrá un ambiente invernal, con temperaturas bajas, viento y períodos de chaparrones, mientras que la visibilidad se mantendrá buena a lo largo de la jornada.