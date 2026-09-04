El pronóstico de Satelmet: cómo estará el tiempo este sábado en Bahía Blanca

El sábado se presentará con un marcado descenso de las temperaturas y condiciones meteorológicas inestables en Bahía Blanca. El frío se hará sentir desde las primeras horas y continuará durante buena parte de la jornada, según anticipa Satelmet.

Durante la mañana se espera un ambiente frío y ventoso, acompañado por chaparrones. El viento soplará desde el sudoeste con intensidad regular y la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones.

La temperatura mínima prevista será de 3 grados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con el correr de las horas, el panorama continuará siendo frío y ventoso. Durante la tarde se prevén nuevos chaparrones y el viento aumentará su intensidad, con ráfagas provenientes del sector sur.

La temperatura máxima alcanzará apenas los 10 grados.

Ya durante la noche, el viento comenzará a disminuir progresivamente, aunque las bajas temperaturas seguirán siendo protagonistas. Para la medianoche se estima una temperatura cercana a los 4 grados.

De esta manera, el sábado tendrá un ambiente invernal, con temperaturas bajas, viento y períodos de chaparrones, mientras que la visibilidad se mantendrá buena a lo largo de la jornada.