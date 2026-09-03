Pringles: un menor le disparó a otro chico con un aire comprimido

La policía de Coronel Pringles secuestró en las últimas horas un rifle de aire comprimido que un menor habría utilizado para dispararle a otro chico.

El allanamiento, autorizado por el Juzgado de Garantías del Joven, se desarrolló ayer en la vivienda donde reside un adolescente que sería el autor de la agresión.

Fuentes oficiales indicaron que el hecho se produjo el pasado 21 de agosto, en calle Spika, entre Sarmiento y Flesia, cuando un pequeño de 10 años estaba en la vía pública y recibió un disparo de aire comprimido en una de sus rodillas.

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Los voceros señalaron que el niño sufrió lesiones leves, sin compromiso óseo ni necesidad de ser intervenido quirúrgicamente.

Explicaron que a partir de distintos testimonios se determinó que un menor de 14 años habría sido quien llevó adelante la agresión.

Finalmente sostuvieron que el rifle y las pruebas recolectadas fueron puestas a disposición de la fiscalía del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.