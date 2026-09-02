Tres Arroyos: un menor circulaba con un auto robado en Mar del Plata

La Policía de Tres Arroyos recuperó en las últimas horas un auto que tenía pedido de secuestro de Mar del Plata desde el año pasado.

Se trata de un Volkswagen Polo gris, con dominio colocado AE 431 VU, que estaba al mando de un menor de 17 años al momento de su interceptación.

El operativo se originó sobre las 19.15 de ayer, cuando personal del COM, perteneciente a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, dio cuenta de la circulación, en inmediaciones del Parque Cabañas, de un auto con movimientos sospechosos.

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Personal de Tránsito y de la Estación de Policía de Seguridad Comunal se presentaron en el lugar, junto con personal del Escuadrón de Caballería, e interceptaron al Polo en la avenida Libertad 2.500.

Si bien en principio se estableció que la patente no tenía impedimento de circulación, se descubrió que los números de motor y chasis (cursados por el sistema informático) presentaban pedido de secuestro activo desde el 19 de marzo de 2025.

Daniel Leonardo Di Lorenzo, dueño del vehículo, había denunciado su sustracción en la comisaría Segunda de General Pueyrredón.

Al menor de 17 años, no identificado por razones legales, se le iniciaron las actuaciones por encubrimiento y fue entregado a sus padres.

En el caso interviene la UFIJ Nº 4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.