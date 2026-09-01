Patagones: gestiones en La Plata para retomar la obra de las 26 viviendas

En el marco de la agenda de gestiones que desarrolla en ciudad de La Plata, el intendente Ricardo Marino, se reunió este martes con la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis y el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez.

Con ellos firmó un acuerdo que permitirá regularizar la situación pendiente y avanzar posteriormente en la continuidad de la construcción de las 26 viviendas, en Carmen de Patagones.

La obra, que actualmente presenta un avance cercano al 60 por ciento, quedó inconclusa tras el abandono de los trabajos por parte de las empresas que tenían a su cargo la construcción.

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Esta situación derivó además en una deuda correspondiente al anticipo financiero otorgado oportunamente para la ejecución del proyecto.

En este sentido, Marino explicó que hoy se avanzó en un compromiso de pago en 18 cuotas del anticipo financiero adeudado por el Municipio. El monto total asciende a 247.515.320,75 pesos y será abonado en 18 cuotas de 13.750.851,15 cada una.

El acuerdo deberá ahora ser elevado al CD para su aprobación, como parte del procedimiento necesario para regularizar la situación.

Una vez cumplida esa instancia, el municipio podrá avanzar con el Instituto de la Vivienda en la firma de un nuevo convenio para restablecer la continuidad de la obra, dando un paso fundamental para retomar un proyecto habitacional que permanece inconcluso desde años anteriores.

Marino con el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci

Gestiones por obras, seguridad vial y transporte

Por otra parte, el lunes, el jefe comunal maragato, desarrolló una agenda de trabajo, donde mantuvo reuniones con autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires para avanzar en gestiones vinculadas a obras de infraestructura, seguridad vial y movilidad en el distrito.

Así, en el ministerio de Infraestructura, mantuvo un encuentro con Gustavo Raik, director del área de Proyectos de Convenios, con quien dialogó sobre el avance de las gestiones y la firma del convenio correspondiente a la segunda etapa de la obra de calle Yrigoyen.

“La reunión permitió continuar avanzando en las instancias necesarias para concretar esta nueva etapa de una obra de importancia para Carmen de Patagones”, explicó Marino.

Como parte de la misma agenda, el jefe comunal se reunió con el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, para abordar diferentes acciones destinadas a fortalecer la movilidad segura y responsable en el Partido de Patagones.

Durante el encuentro, solicitó asistencia para la implementación de acciones enmarcadas en el proyecto de Mejora de la Seguridad Vial.

En este sentido, presentó una solicitud de subsidio, destinado a la adquisición de materiales para la instalación de 88 nomencladores, que contribuirán a mejorar la organización y señalización de la movilidad urbana.

Asimismo, el ministro Marinucci hizo entrega al Municipio de un alcoholímetro que será destinado a la localidad de Stroeder, y de pases multimodales para Carmen de Patagones. (agencia Patagones)