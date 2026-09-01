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Un fuerte incendio provocó importantes daños en una vivienda de Bahia San Blas

El siniestro ocurrió cerca de las 10 de la mañana en una casa ubicada en 2 y 37 de esa localidad.

Dos dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios sanblaseños, trabajaron hoy para sofocar un incendio, en un pequeño galpón de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 2 y 37 de Bahía San Blas.

“Recibimos la alerta alrededor de las 10 de la mañana”, explicaron desde el cuartel local.

En este sentido, añadieron que los daños materiales fueron importantes (alcanzó también a un cuatriciclo), pero que no hubo que lamentar heridos, “respecto de las causas, son materia de investigación”.

Acompañó el procedimiento, personal del Destacamento de la Policía Comunal de la localidad. (Agencia Patagones)

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