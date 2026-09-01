Un fuerte incendio provocó importantes daños en una vivienda de Bahia San Blas

Dos dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios sanblaseños, trabajaron hoy para sofocar un incendio, en un pequeño galpón de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 2 y 37 de Bahía San Blas.

“Recibimos la alerta alrededor de las 10 de la mañana”, explicaron desde el cuartel local.

En este sentido, añadieron que los daños materiales fueron importantes (alcanzó también a un cuatriciclo), pero que no hubo que lamentar heridos, “respecto de las causas, son materia de investigación”.

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Acompañó el procedimiento, personal del Destacamento de la Policía Comunal de la localidad. (Agencia Patagones)