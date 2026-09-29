MasterChef Celebrity arrancó con picos de 14.5 puntos de rating: qué participantes debutaron en la cocina

Las cocinas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse para una nueva edición con nuevos participantes y la incorporación de Maru Botana al jurado de chefs, con la conducción de Wanda Nara.

El reality de cocina tuvo un buen debut en la pantalla chica y lideró su franja horaria con picos de 14.5 puntos de rating.

“Se acaba el silencio, se avivan las llamas. Hoy comienza Masterchef Celebrity, la competencia de cocina más famosa del mundo. Se pondrá a prueba la creatividad y la resistencia de las celebridades ante la mirada del jurado más severo de la televisión”, relató Wanda al dar inicio a la competencia.

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La conductora dio la bienvenida a los 24 participantes que competirán por el título de mejor cocinero de esta edición. Durante los primeros minutos al aire, los datos de IBOPE registraron un piso de 13.6 puntos de rating en el momento de la presentación de los cocineros.

El primer episodio del reality llevó a los participantes a demostrar su destreza en la cocina con una consigna particular: ejecutar platos gourmet inspirados en "una galaxia". A las 22:39, MasterChef Celebrity tocaba un pico de 14.5 puntos de rating en Telefe, mientras que su competencia directa, Otro día perdido en El Trece registraba 4.7 puntos.

Tras la presentación, Wanda anunció a los participantes que debieron quedarse a hacer su debut en la cocina, mientras que el resto esperará al próximo episodio: Alejandro Lerner, Luck Ra, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Fabián Migliore, Mike Amigorena, Campi, Morena Beltrán, la China Ansa, Paula Trapani, Luciana Geuna y Nazareno Casero fueron los primeros en pasar.

A las 23:04, el ciclo mantenía 13.3 puntos de rating en Telefe, frente a Otro día perdido, que seguía con 5.2 puntos.

Después de presentar sus primeros platos, los participantes que lograron subir al balcón fueron: Casero, Geuna, Vernaci, Ansa, Hermida y Trapani, mientras que el resto recibió delantales grises. (NA)