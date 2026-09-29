Ricardo Arjona anunció un adelanto de su próximo sencillo: "Amor Factura"

El reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona adelantó su nuevo sencillo, Amor Factura, en colaboración con el Grupo Firme, cuyo vocalista es Eduin Caz, con quien compartió un video en donde relató cómo fue la creación de la pieza.

Mientras la canción se estrenará el próximo 1 de octubre, los fanáticos ya pueden disfrutar de la historia compartida entre ambos artistas. En el clip del detrás de escena se puede ver a Arjona junto a Caz y el guatemaltecó explicó: "Vi un video donde este señor apareció mientras cantaba una canción mia".

"Lo escuché, salí a un balcón y empecé a componer", relató Arjona, mientras cantaba las primeras estrofas del nuevo single, al tiempo en que detalló: "Pensé 'Aquí hay una canción y la tengo que hacer con estos muchachos'. Entonces me dio por buscar a Eduin y pasó que aquí hay una emoción compartida".

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A continuación, el guatemalteco le regaló una guitarra autografiada al grupo musical. El vocalista, con notable emoción, le agradeció: "Usted no sabe el sueño que está cumpliendo. Traje a mi esposa, ella es testigo de lo fanático que soy de usted y de su música. Mis tres hijos se hicieron con la música de Ricardo Arjona".

El propio Arjona expresó el entusiasmo en redes sociales, donde compartió el audiovisual y señaló: "Con 30 canciones producidas entre Nashville, Londres, Estocolmo, México, Colombia y Guatemala. Cuando ya estaba todo listo, aparecieron esta belleza de muchachos que me llenaron la vida de alegría con esta canción".

"Grupo Firme, y al primer contacto con su líder, Eduin, supe lo que ya sospechaba. Eran claros, naturales y sin poses, justo como escasea en esta industria de sonrisas archivadas y comentarios adecuados. A pesar de las 30 canciones listas para salir, escogimos justo esta, como el primer sencillo de este viaje. AMOR FACTURA. Porque ALGUIEN LO TENIA QUE DECIR". (NA)