“La virgen de la tosquera” fue elegida para representar a la Argentina en los Premios Oscar

La virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé, fue elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la carrera por los Premios Oscar 2027.

La decisión se conoció este lunes en el centro cultural ArtHaus Central y el anuncio estuvo a cargo del actor Juan Minujín. De esta manera, el film de terror se impuso a las otras preseleccionadas: El partido, Nueva Tierra y Parque Lezama.

El guion estuvo a cargo de Benjamín Naishtat, quien adaptó dos cuentos de Mariana Enríquez: La virgen de la tosquera y El carrito, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama.

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La historia está ambientada en el verano de 2001 y sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables que viven en las afueras de Buenos Aires y están enamoradas de Diego, su amigo de toda la vida. La llegada de Silvia altera la relación entre ellos y lleva a Natalia a recurrir a su abuela, Rita, en busca de ayuda para recuperar a Diego mediante hechizos y magia negra.

El film está protagonizado por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores, con la participación especial de Dady Brieva. Se trata de una coproducción entre Argentina, México y España.

La selección representa un nuevo reconocimiento para la película que tuvo su estreno internacional en el Festival de Sundance y también pasó por otros importantes festivales de cine. (con información de TN)