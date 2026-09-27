"Tierra de cañaverales", un estreno para los Amantes Del Cine



Esta semana el Círculo De Amantes Del Cine estrenará la opera prima del joven realizador holandés Sven Bresser, 'Tierra de cañaverales'.

Bresser (1992) se graduó con honor en la HKU University of the Arts en 2016. Su corto 'The summer and all the rest' (2018) fue galardonado en el Festival De Venezia, en el Netherlands Film Festival, en el Quebec City International Film Festival, en el Lviv International Film Festival Wiz-Art y en el Festival Tous Courts.

Este es su primer largometraje. En su argumento, cuando el solitario cortador de cañas Johan descubre

el cuerpo sin vida de una joven en sus tierras, le invade un extraño sentimiento. Mientras cuida de su nieta, emprende la búsqueda de la verdad, decidido a llegar al fondo de esa tragedia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Rietland es una obra notable que se destaca por su audacia estética, su enfoque emocional y su capacidad para dejar al espectador viajar al ritmo de sus reflexiones. Un verdadero homenaje a la errante naturaleza del alma humana y a la potencia del cine como medio para explorar las profundidades de la existencia". (www.ype.fr)-Nominada a la Cámara De Oro en el Festival de Cannes 2025.-Nominada a Mejor Film en el Festival de Gijón 2025.'Tierra de cañaverales', será estrenado este domingo 27 y el martes 29 de septiembre en el Cine Visual, a las 19:30.