Wanda Nara se lanzó como actriz: salió a la luz el tráiler de su película

La mediática Wanda Nara se lanzó como actriz y esta semana salió a la luz el tráiler oficial de "¿Quieres ser mi hijo?", la comedia romántica que protagoniza junto al cantante Agustín Bernasconi, la cual grabó en Uruguay el pasado mes de abril.

La película llegará a los cines de todo el país el próximo 22 de octubre y será el debut oficial de Wanda como actriz. A través de un posteo en sus redes sociales, la conductora dio a conocer el avance y ya acumula un total de 74 mil me gustas.

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En el film, Wanda Nara interpretará a Lucía, una mujer de 40 años que descubre la infidelidad de su esposo -interpretado por Jean Pierre Noher- de más de 15 años. De acuerdo con lo que se puede ver en las primeras imágenes difundidas, el personaje de Wanda se entera de la traición de su pareja cuando lo descubre con su amante en el auto familiar.

Esta situación la obliga a volver a su vida de soltera y a mudarse de su hogar. Este nuevo escenario la envuelve en una situación romántica con su vecino -interpretado por Agustín Bernasconi-, un joven de 23 años al que le pide que se haga pasar por su hijo para tener ventaja en una entrevista laboral que podría cambiarle la vida.

Eso lleva a que ambos se presenten como madre e hijo en un viaje laboral, donde empiezan a desarrollar un interés amoroso que los puede perjudicar.

Además de Wanda Nara y Agustín Bernasconi como protagonistas, el elenco principal está integrado por los actores Jean Pierre Noher y Charo López. La adaptación argentina está a cargo de la dirección de Hernán Guerschuny y un guion a cargo de Ihtzi Hurtado. (NA)