La Moriamanía llegó a Noruega y hasta el embajador imitó a La One

Funcionarios y personal de la Embajada de Noruega en Argentina se declararon admiradores de Moria Casán y protagonizaron un divertido video en redes sociales en el que recrearon algunas de las frases y gestos más populares de la actriz y conductora.

La iniciativa se produjo luego que el embajador noruego, Halvor Sætre, asistió junto a integrantes de la delegación a una función de “Cuestión de género”, la obra que Moria protagoniza junto a Jorge Marrale, Paula Kohan y Ariel Pérez de María en el Teatro Metropolitan.

Tras la función, la comitiva saludó al elenco y se animó a repetir en noruego algunas de las expresiones más conocidas de “La One”, entre ellas “¿Quiénes son?”, “Si querés llorar, llorá” y “El decorado se calla”.

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El encuentro se produjo en medio de la repercusión de “Moria”, la serie de ficción autobiográfica de Netflix que recorre distintas etapas de la vida de Casán y que se estrenó en la plataforma el 14 de agosto.

Solo cinco días después de su estreno, la serie se ubicó en el primer puesto entre los contenidos más vistos de la plataforma en Argentina y alcanzó el Top 10 global semanal de producciones de habla no inglesa.

La tira registró 1,6 millones de visualizaciones y quedó entre las diez series de habla no inglesa más vistas a nivel mundial durante la última semana, según el ranking de la plataforma.