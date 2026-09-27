El circo independiente celebra su tercera edición en Bahía Blanca

Bahía Blanca se prepara para recibir el 3er Festival de Circo Independiente (FECi bh 2026), que se desarrollará del 2 al 4 de octubre en distintos espacios culturales de la ciudad. La iniciativa, que se realiza por tercer año consecutivo de manera autogestiva, busca celebrar, promover y fomentar las artes circenses en todas sus formas de manifestación, resaltando la importancia del circo como lenguaje artístico y social.

El festival se enmarca en la conmemoración del Día Nacional del Circo, instituido en homenaje a José “Pepe” Podestá, figura clave del circo criollo argentino. Con talleres “a la gorra” y espectáculos gratuitos, la propuesta se consolida como uno de los pocos festivales de este tipo en la Provincia de Buenos Aires.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Programación

Día 1 – Viernes 2 de octubre

20hs – Gala de Apertura "Rima libre", con 5 artistas en escena

Multiespacio Ruca (1 de Mayo 360, frente al Canal Maldonado, con entrada).

Día 2 – Sábado 3 de octubre

10hs – Dos seminarios en simultáneo.

- "Técnica mata fuerza", con Florencia Montaldo y Aníbal Galeano (CABA)

- Taller: "La fortuna de hacer el ridículo", con Jesica Elois (CABA), a la gorra.

* Multiespacio Ruca (1 de Mayo 360).

-16hs: "El show de Nicolino", con el payaso Nicolino.

-16.30: "Rapsodia arlequina", Cía Cirkuelgue (Morón)

Bahía Blanca Plaza Shopping (escenario principal, altos. Av. Cabrera 2153).

Día 3 – Domingo 4 de octubre

10hs – Tres seminarios en simultáneo a la gorra.

- "Hula, hula, movimiento y juego", con Anto Savini.

- "Flex&flex", taller de flexibilidad y amplitud de movimiento, con Sofi Busacca.

Multiespacio Ruca (1 de Mayo 360).

16hs – Varieté de Cierre.

Paseo de la Mujer (anfiteatro, altura Alfonsina Storni 1800).

Un festival abierto y comunitario

El FECi bh se distingue por su carácter abierto y accesible, con talleres de distintas disciplinas circenses y espectáculos gratuitos para todo público. La modalidad “a la gorra” refuerza el espíritu comunitario y autogestivo, permitiendo que cada persona aporte según sus posibilidades y fortaleciendo el vínculo entre artistas y espectadores.

Contacto y redes

La programación completa y las novedades se pueden seguir en:

Instagram: @feci.bh

Email: fecibh@gmail.com

Teléfono: 2916425322 (reservas para la gala nocturna e inscripciones a seminarios).