El circo independiente celebra su tercera edición en Bahía Blanca
El 2, 3 y 4 de octubre la ciudad será escenario del Tercer Festival de Circo Independiente, un evento autogestivo que conmemora el Día Nacional del Circo en homenaje a José “Pepe” Podestá. Habrá talleres, espectáculos y varietés abiertas al público.
Bahía Blanca se prepara para recibir el 3er Festival de Circo Independiente (FECi bh 2026), que se desarrollará del 2 al 4 de octubre en distintos espacios culturales de la ciudad. La iniciativa, que se realiza por tercer año consecutivo de manera autogestiva, busca celebrar, promover y fomentar las artes circenses en todas sus formas de manifestación, resaltando la importancia del circo como lenguaje artístico y social.
El festival se enmarca en la conmemoración del Día Nacional del Circo, instituido en homenaje a José “Pepe” Podestá, figura clave del circo criollo argentino. Con talleres “a la gorra” y espectáculos gratuitos, la propuesta se consolida como uno de los pocos festivales de este tipo en la Provincia de Buenos Aires.
Programación
Día 1 – Viernes 2 de octubre
20hs – Gala de Apertura "Rima libre", con 5 artistas en escena
Multiespacio Ruca (1 de Mayo 360, frente al Canal Maldonado, con entrada).
Día 2 – Sábado 3 de octubre
10hs – Dos seminarios en simultáneo.
- "Técnica mata fuerza", con Florencia Montaldo y Aníbal Galeano (CABA)
- Taller: "La fortuna de hacer el ridículo", con Jesica Elois (CABA), a la gorra.
* Multiespacio Ruca (1 de Mayo 360).
-16hs: "El show de Nicolino", con el payaso Nicolino.
-16.30: "Rapsodia arlequina", Cía Cirkuelgue (Morón)
Bahía Blanca Plaza Shopping (escenario principal, altos. Av. Cabrera 2153).
Día 3 – Domingo 4 de octubre
10hs – Tres seminarios en simultáneo a la gorra.
- "Hula, hula, movimiento y juego", con Anto Savini.
- "Flex&flex", taller de flexibilidad y amplitud de movimiento, con Sofi Busacca.
Multiespacio Ruca (1 de Mayo 360).
16hs – Varieté de Cierre.
Paseo de la Mujer (anfiteatro, altura Alfonsina Storni 1800).
Un festival abierto y comunitario
El FECi bh se distingue por su carácter abierto y accesible, con talleres de distintas disciplinas circenses y espectáculos gratuitos para todo público. La modalidad “a la gorra” refuerza el espíritu comunitario y autogestivo, permitiendo que cada persona aporte según sus posibilidades y fortaleciendo el vínculo entre artistas y espectadores.
Contacto y redes
La programación completa y las novedades se pueden seguir en:
Instagram: @feci.bh
Email: fecibh@gmail.com
Teléfono: 2916425322 (reservas para la gala nocturna e inscripciones a seminarios).