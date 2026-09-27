El Ciclo de Jazz vuelve a escena con un sofisticado encuentro de culturas

El sábado que viene habrá una nueva función del ciclo de Daniel López.

El próximo sábado 3 de octubre, a las 20.30, la Biblioteca Rivadavia ofrecerá una noche de gala en el marco de la 24º edición del Ciclo de Jazz de Daniel López.

En este caso, la propuesta es Jazz & Bossa, un encuentro del swing norteamericano con el bossa y el samba brasileros. El repertorio de la noche recorrerá dos tradiciones que, aunque nacidas a miles de kilómetros de distancia, comparten una misma búsqueda: la sofisticación armónica, la improvisación y el diálogo constante entre los instrumentos.

Junto con López subirá a escena otro artista local como Federico García del Cerro (bajo), mientras que llegarán especialmente a la ciudad para esta ocasión Mariana Iturri (voz), Miguel Marengo (piano) y Néstor Gómez (guitarra). Asimismo, participará como invitada la cantante Claudia Acosta.

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Miguel Marengo y Fede García del Cerro.

Néstor Gómez y Mariana Iturri.

En cuanto al repertorio, convivirán piezas de compositores como Cole Porter y temas asociados a la impronta de músicos como Miles Davis, verdaderos pilares del lenguaje jazzístico del siglo XX, junto con otros del universo de la bossa nova, el samba y la canción popular brasilera, con obras de Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes y Djavan.

En el escenario sonarán Sábado en Copacabana (Dorival Caymmi / Carlos Guinle), Canto de Osanha (Baden Powell / Vinícius de Moraes), Night and Day (Cole Porter), Four (Miles Davis), Forró Brasil (Hermeto Pascoal), Footprints (Wayne Shorter), Just Friends (John Klenner / Sam Lewis), After You've Gone (Layton / Creamer), Só Tinha de Ser com Você (Antônio Carlos Jobim / Aloysio de Oliveira), Samurai (Djavan) y Darn That Dream (Jimmy Van Heusen / Eddie DeLange).

Con 23 años de trayectoria, el Ciclo de Jazz se ha consolidado como un faro cultural en la ciudad, ofreciendo siempre propuestas que combinan la tradición del swing con la excelencia interpretativa. Este evento se realizará con el apoyo del Instituto Cultural de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Las clínicas

A su vez, el domingo 4 los artistas invitados dictarán respectivas clínicas de sus especialidades.

Mariana Iturri lo hará a las 18 horas en el Café Histórico (avenida Colón e Italia), con las temáticas de improvisación melódica, patrones rítmicos y el uso del scat-singing para expandir el vocabulario musical.

Néstor Gómez estará a las 17 horas en Colón 632, abordando aspectos y técnicas de improvisación y armonía en la música popular.

En tanto, Miguel Marengo se presentará también en Colón 632, a las 18.30, con recursos para la improvisación.

Estas clases especiales durarán una hora y media cada una, a un costo de 30 mil pesos. Inscripciones al teléfono 291-6497352.