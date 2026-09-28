Suiza rechazó en un referéndum una propuesta para profundizar su histórica neutralidad

Los ciudadanos de Suiza rechazaron este domingo en un referéndum una propuesta destinada a endurecer las reglas de neutralidad del país, que habría limitado su cooperación militar con otros Estados y organismos internacionales como la OTAN.

La iniciativa, denominada “Neutralidad suiza”, proponía incorporar a la Constitución una definición más estricta de ese principio y fue rechazada por una amplia mayoría de los votantes.

El proyecto pretendía impedir que Suiza participara en alianzas militares, salvo en caso de un ataque directo contra el país, y restringir la cooperación en materia de defensa con otras naciones.

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También buscaba limitar la posibilidad de que el Gobierno adoptara sanciones contra países involucrados en conflictos, uno de los asuntos que adquirió especial relevancia después de la invasión rusa a Ucrania.

Suiza no integra la OTAN ni la Unión Europea y mantiene desde hace siglos una política de neutralidad, aunque en los últimos años ha profundizado distintas formas de cooperación militar con países europeos y con la alianza atlántica.

Tras la invasión de Ucrania en 2022, el Gobierno suizo adoptó además las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea contra Rusia, una decisión cuestionada por los sectores que impulsaron el referéndum.

Los promotores de la iniciativa sostenían que esas medidas alejaban al país de su tradicional neutralidad y reducían su capacidad para actuar como mediador internacional.

El Gobierno y la mayoría del Parlamento se habían pronunciado contra la propuesta al considerar que una definición constitucional rígida habría reducido el margen de maniobra de Suiza frente a crisis internacionales.

Con el resultado de este domingo, se mantendrá el actual esquema de neutralidad, que permite al Gobierno decidir su política exterior y de seguridad en función de cada situación, además de continuar la cooperación militar internacional sin incorporarse formalmente a una alianza defensiva. (NA)