Trump confirmó que habrá más conversaciones entre EE.UU. e Irán esta semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el domingo que espera que su país e Irán sostengan nuevas conversaciones esta semana, tras haber rechazado la última propuesta de tregua.

"Espero más negociaciones con Irán", dijo Trump en una entrevista por teléfono con el medio estadounidense Axios, el cual citó dos fuentes regionales.

Según dicha información, Estados Unidos e Irán podrían sostener otra ronda de diálogo indirecto incluso desde este lunes.

Al ser consultado sobre si consideraba reanudar los ataques contra Irán, Trump dijo: "Siempre estoy pensando en ello".

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El martes pasado, los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostuvieron una nueva ronda de negociaciones indirectas con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz y retomar las negociaciones nucleares en una semana, con la condición de que Estados Unidos levante su bloqueo naval, elimine las sanciones en ventas de petróleo iraní y restaure un alto al fuego regional.

En ese marco, Trump rechazó la propuesta iraní el sábado. Asimismo, Araghchi informó a NBC hoy que Irán todavía quiere una solución diplomática a pesar del rechazo de Trump.

"Aunque escuchamos del presidente Trump que rechaza esta propuesta... aún estamos esperando una respuesta oficial de parte de los mediadores", señaló Araghchi. (N/A)