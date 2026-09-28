Tenis de mesa: dónde y cómo inscribirse para la sexta fecha puntuable

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa te invita a participar de la sexta fecha puntuable del Circuito Anual 2026, que se realizará en el Polideportivo Norte el próximo sábado 3 de octubre, a partir de las 9.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que para esta fecha la ABTM realizará un cambio importante en la modalidad de juego ya que todos los encuentros pasarán a disputarse al mejor de 5 sets con el objetivo de darle mayor emoción a los partidos.

La ABTM aclaró que hará este cambio a modo de prueba y que lo aplicará a todas las categorías. Sin embargo, habrá una excepción sobre este tema ya que toda aquella categoría en la que el número de inscriptos supere los 32 jugadores, la modalidad de partidos de la llave será al mejor de 3 sets (según reglamento vigente por categoría).

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Al mismo tiempo y raíz de la extensión de los partidos habrá un ajuste en los horarios de comienzo de las categorías, por lo que se pide a los participantes especial atención a la publicación de los mismos.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente de forma online mediante el siguiente enlace: https://abtm.ar/inscripcion y cierran el miércoles venidero a las 20. A su vez las bajas se aceptarán hasta el próximo jueves 1 a las 10, únicamente por WhatsApp al 291-5071112.

El pago de las inscripciones se realizará el mismo día del torneo, 30 minutos antes del comienzo de cada categoría y únicamente en efectivo.

En el siguiente enlace podrán consultar a qué categoría pertenecen: https://abtm.ar/rating

Los veedores y el Juez General tienen la facultad de sancionar —incluyendo la aplicación de tarjetas— cuando observen actos de indisciplina o acciones que atenten contra la buena convivencia y la imagen del deporte.

Se deberán respetar los dos minutos de peloteo previo al comienzo de cada partido. El jugador que actúe como árbitro será el encargado de controlar y hacer cumplir dicho tiempo. En caso de inconvenientes, se deberá dar aviso al Juez General.

Por último, se indica que la realización del torneo quedará sujeta a las condiciones meteorológicas. En caso de que exista una alerta amarilla o roja para el sábado 3 de octubre, la Municipalidad de Bahía Blanca podría suspender el evento por razones de seguridad.

La agenda

Estos son los horarios de comienzo de las categorías suministrados por la ABTM:

9 hs Categoría Cuarta: Salón B.

Categoría JIP: Salón A.

11 hs. Categoría Segunda: Salón A.

12 hs. Categoría Quinta: Salón B

14 hs. Categoría Tercera: Salón B.

15 hs. Categoría Primera: Salón A.