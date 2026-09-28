La CGT cruzó a Milei por sus cuestionamientos a los datos de la actividad económica

La CGT cruzó al presidente Javier Milei por sus cuestionamientos a los datos de la actividad económica: "Quiere construir un relato". Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la central sindical, aseguró que "la situación es crítica". El mandatario negó que haya recesión y afirmó que los indicadores "arrojan cualquier cosa".

Jerónimo cuestionó: "Viven en una realidad paralela, cuando no les cierran los números dicen que los números no son los reales. Construyen una falacia, quieren construir un relato adverso a la realidad de la gente en su vida diaria. Este programa económico lo único que muestra es el fracaso, la profundización de la pobreza. Lo único que plantea el Presidente es que estamos en el mejor momento de la Argentina".

El cosecretario general de la CGT planteó en declaraciones a Futurock FM: "Está a la vista que la situación es crítica, por el grado de crueldad que tienen a la hora de tomar medidas que son todas en contra de la sociedad, y en beneficio de los sectores más concentrados de la economía. Quieren construir relatos favorables a las decisiones políticas que toman, cuando la realidad muestra el fracaso de su modelo económico. (Milei) dice que 'la economía está en su mejor momento, que está volando, que la gente está bien'. Pero hay recesión, caída de empleo, cierre de empresas".

El sindicalista además rechazó las declaraciones del Presidente de que en lo que va de su gestión se crearon más de 50.000 puestos de trabajo: "Son datos mentirosos, hubo migración muy grande del sector formal al informal". (TN)