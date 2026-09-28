Milei oficializó al nuevo Secretario Nacional de Discapacidad

El Gobierno oficializó este lunes a Pablo Hernán Di Liscia en el cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, quien reemplazará en el cargo a Alejandro Alberto Vilches, que había presentado su renuncia.

Así se informó en el Decreto 1095/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, en el cual se señaló: “Desígnase, a partir del 22 de septiembre de 2026, al señor Pablo Hernán Di Liscia Secretario Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud”.

En el mismo decreto, se indicó previamente: “Acéptase, a partir del 21 de septiembre de 2026, la renuncia presentada por el doctor Alejandro Alberto Vilches al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud”.

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Pablo Hernán Di Liscia cuenta con un recorrido tanto en el sector público como en el privado, ya que, entre 2017 y 2019, se desempeñó como presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, entidad que administra la cobertura de más de 2,2 millones de afiliados.

Además, anteriormente ejerció como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trayectoria que se completa con más de dos décadas de experiencia ejecutiva en empresas privadas. (N/A)