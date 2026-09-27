LBB Bronce: última fecha, con nueve posiciones por definir entre los diez que seguirán en carrera

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez

Con nueve posiciones por definir, entre los diez participantes que continuarán en carrera, se disputa desde las 20 la undécima y última fecha correspondiente al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

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En este cierre de fase regular se enfrentan Velocidad B-Sporting, Los Andes-Bahiense del Norte B, Whitense-Barracas, Sportivo B-Bella Vista, Fortín Club-Pellegrini (en Estudiantes) y Fútbol y Tenis-Caza y Pesca (en Caza y Pesca).

En la previa ya está establecido el futuro inmediato de los 12 equipos respecto de la próxima instancia que jugarán, aunque teniendo aún por definir 9 de las 10 posiciones de quienes continuarán en carrera.

A cuartos

Los seis clasificados a cuartos son Pellegrini, Barracas, Caza y Pesca, Bahiense B, Whitense y Sportivo B.

Estos aguardarán los otros dos que se sumarán para conformar los cruces: 1º-8º, 2º-7º, 3º-6º y 4º-5º.

Los cuartos y las semifinales serán al mejor de tres, mientras que la final se jugará a cinco partidos.

Play-in

Los cuatro que jugarán play-in serán Los Andes, Sporting, Bella Vista y Fútbol y Tenis (el único que tiene su posición confirmada, 10º).

El ganador del partido entre 7º y 8º avanzará a cuartos como 7º y el perdedor jugará ante el vencedor de 9º-10º, determinando así el 8º clasificado a cuartos.

Despedida

Para Fortín Club y Velocidad B, los dos últimos, hoy se termina la temporada, independientemente de la posición final que ocupen; 11º o 12º.

Lo que sigue

El primer tramo se lo adjudicó Caza y Pesca, por lo tanto, en caso de repetir automáticamente ascenderá a la LBB Plata y el segundo jugará la promoción (al mejor de cinco) con el penúltimo de la LBB Plata.

De ser otro el ganador de este tramo, el equipo medanense deberá jugar una serie final (al mejor de tres) con los medanenses.

Fortín Club-Pellegrini

Es un duelo de extremos, con Pellegrini como amplio favorito a quedarse con el Nº1. Para Fortín, significa el último partido de la temporada.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Sam Inglera y Joel Schermenco.

Novedades: los de Pedro Luro tienen equipo completo y los puntaltenses no cuentan con Nicolás Themtham (hombro) y Fabricio Starc (gemelo).

Antecedente: Pellegrini 112, Fortín 48.

Velocidad B-Sporting

Velocidad hoy se despide del torneo (será 11º o 12º); Sporting, por su parte, puede subir al séptimo lugar -debe ganar y que pierda Los Andes-, o terminar octavo y hasta noveno.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco y Alexia González.

Novedades: los dos planteles tienen todos sus jugadores disponibles.

Antecedente: Sporting 75, Velocidad 63, es Espora.

Los Andes-Bahiense B

Los Andes depende de sí mismo para terminar séptimo, aunque se pierde puede ser 7º, 8º o 9º. Bahiense B, en tanto, está obligado a ganar para asegurarse el cuarto puesto sin depender de Whitense. Tiene desventaja con Barracas (-4) y Caza y Pesca (-11).

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Árbitros: Juan Agustín Matías y Yamila⁩ Nicoletta.

Novedades: En Losa se ausentan Santiago Munz (operado de rodilla) y Franco Herrera (sufrió un corte).

En el tricolor no juegan Lucas Peratta, Julián Reta y Marcos Fernández, recuperándose de sus lesiones.

Antecedente: Bahiense ganó en fase regular, 86-77, de local y en cuartos, 80-57, de local y 74-62, de visita.

Whitense-Barracas

Whitense puede terminar en el puesto actual (5º), subir al 4º (ganando y que pierda Bahiense) o, también, caer al 6º (si pierde y triunfa Sportivo).

Barracas, en tanto, está segundo y matemáticamente hasta podría llegar a ser primero (en un triple empate).

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín Irrazábal.⁩

Novedades: los locales sufren las bajas de Carlos Nador (tres puntos de sutura en una mano), Leonardo Robledo (sobrecarga muscular), Mateo Herbalejo (se resintió de la rodilla) y Uriel Martínez (motivos laborales). La visita, en tanto, está completa.

Antecedente: Barracas ganó en fase regular, 71-57, de local, y en cuartos: 92-79, de local y 82-69, de visita.

Sportivo B-Bella Vista

Sportivo B será sexto o quinto (debe ganar y que pierda Whitense). Y Bella Vista está noveno, con chances de ser octavo o séptimo, en estos casos, ganando y que pierdan uno o los dos que están por delante: Los Andes y Sporting.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Emanuel Sánchez y Joaquín Binsou.

Novedades: el tricolor no tiene a Lucas Santarelli (viaje familiar) y Joaquín Abad (esguince de tobillo). El verde, por su parte, está sin Blas Ruesga (contractura de gemelos).

Antecedente: Bella Vista 59, Sportivo B 80.

Fútbol y Tenis-Caza y Pesca

Mientras Fútbol y Tenis accederá como último clasificado (10º), Caza y Pesca (hoy tercero) aún aspira a ser segundo (ganando y que pierda Barracas).

Cancha: Caza y Pesca (Médanos).

Árbitros: Mariano Enrique e Iván Kalasnicoy.

Novedades: los de Burato cuentan con equipo completo, igual que los medanenses, con el regreso de Agustín Solomon.

Antecedente: Caza y Pesca 67, Fútbol y Tenis 57.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (17PG-4PP), 28 puntos

2º) Barracas (16-5), 27

3º) Caza y Pesca (15-6), 27

4º) Bahiense B (15-6), 26

5º) Whitense (13-8), 25,5

6º) Sportivo B (13-8), 24,5

7º) Los Andes (9-11), 22,5

8º) Sporting (10-10), 22,5

9º) Bella Vista (8-13), 22

10º) Fútbol y Tenis (4-17), 19

11º) Fortín Club (2-18), 17,5

12º) Velocidad B (3-17), 17,5