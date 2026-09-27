Chinatown bahiense, cierra un negocio histórico, más del shopping "Norte" y arranca una gran inversión

--Buen día, Juan. ¿Todo bien? ¿Fuiste a la Fiesta del Cubanito?

--Hola, José Luis. ¿Todo bien y vos? No, aún no, pero seguro hoy me doy una vuelta por el Parque de Mayo.

--Me parece muy bien, se trata de una marca registrada netamente bahiense y ya parece más que consolidada.

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--Sí, claro, mientras haya acompañamiento de la Muni seguirá siendo parte del calendario y una forma más de darle la bienvenida a la Primavera.

--Tal cual. No quiero cortarte la buena onda, pero te digo que, al menos en lo económico, el invierno sigue a pleno.

--¡Uff, qué tema sacaste! Pedite los primeros cortados y arranquemos.

--Y, sí, el jueves el Indec dejó dos números sobre la mesa que merecen algo más que una mirada rápida: subió la pobreza y cayó la actividad económica.

--Es verdad, pero empecemos por casa. En Bahía la pobreza pasó del 22,6% a fines del año pasado al 26,6% en el primer semestre de 2026. Son unas 86.000 personas, alrededor de 13.000 más que en la medición anterior.

--Si bien no veníamos de Disney y hemos pasado épocas peores, uno de cada cuatro vecinos vive en un hogar cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica. Y en el conjunto de los aglomerados urbanos relevados por el Indec, la pobreza subió del 28,2% al 32,3%.

--Y sumale que la actividad económica tampoco trajo buenas noticias: en julio cayó 2,9% respecto de junio y 1,4% frente al mismo mes del año pasado.

--Pero hay que tener cuidado con las conclusiones, José Luis. La pobreza corresponde al primer semestre y el dato de actividad es de julio. No podemos afirmar que esa caída mensual provocó el aumento de la pobreza.

--De acuerdo. Aunque las cifras hablan por sí solas. Y seguramente serán aceptadas y difundidas por algunos de los que, al mismo tiempo, ponen en duda las estadísticas oficiales cuando muestran que baja la inflación, je, je.

--Los números son del mismo Indec. Elegir cuáles creer según convengan para una discusión política no ayuda a entender lo que pasa. La inflación puede bajar y, aun así, los ingresos de muchas familias seguir sin alcanzar.

--Y para completar la jornada, se aprobó la modificación de la ley que deja a Bahía Blanca y al Sudoeste Bonaerense fuera del régimen de Zona Fría.

--Lo que significa que los hogares de la región perderán el descuento territorial en la factura de gas. El régimen contemplaba una rebaja general del 30% y otra del 50% para usuarios vulnerables.

--Otro golpe. Justo el día en que nos enteramos de que hay unas 86.000 personas bajo la línea de pobreza en Bahía.

--Sí. Y por eso, cuando se discute cuánto cuesta sostener un beneficio, también conviene mirar cuánto les cuesta a los hogares perderlo. El viernes el intendente Susbielles anunció que irá a la Justicia Federal para frenar los cambios en la ley de Zona Fría.

--Sí, dijo que es un despojo porque Bahía tiene las mismas temperaturas que Viedma, Neuquén o Santa Rosa. Che, volviendo a los índices de pobreza, ¿el presidente de la Nación dijo algo?

--Desde el entorno presidencial consideran este incremento de 4,1 puntos como un deterioro transitorio. Argumentan que se debió a la aceleración de precios de la primera mitad del año, pero confían en que la sostenida desinflación de los meses recientes permitirá revertir la cifra en la medición del segundo semestre.

--Dicen que es la peor cifra desde la pandemia.

--Tal cual, pero quienes agitan eso no dicen que antes de la pandemia hubo cifras peores, por ejemplo, noviembre de 2008, marzo de 2009, abril y noviembre de 2018 y septiembre de 2019, y encima con alta inflación Memoria, diría Chiche.

--Ojalá, como dice el gobierno, esto sea algo transitorio y que no se trate de otro ejemplo de la disociación histórica que tienen los gobiernos de turno con la realidad de la gente. ¿Te quedó alguna perlita de la visita de Milei a Bahía?

--Mmm... déjame ver. Marcela, la emprendedora bahiense que salió al balcón recién bañada al escuchar el revuelo que generó la presencia del presi, aclaró que la situación nació en la estricta intimidad de su casa, sin ninguna intención de exponerse públicamente ni imaginando que la filmación se volvería viral.

--Sí, ya sé, salió en todos lados. Y sobre las interpretaciones de su mirada, porque en las redes sociales se debatió mucho sobre qué significaba el gesto de su cara al ver a Javier Milei, señaló que “cada uno encontró en su mirada” lo que quiso proyectar, asociándolo a sus propias ideas o emociones. Pero quiero que me tires alguna perlita, algo diferente, algo alejado de la política.

--Ok. Lo que sé es que luego de recorrer las industrias del Polo, Milei se alojó en el hotel de calle Saavedra y no pidió la suite presidencial, sino un departamento común, en el piso 11.

--Seguro tenés detalles.

--Sí, en el lugar había un perro de la brigada antiexplosivos llamado Alfa, y tanto él como su hermana, lo primero que hicieron al llegar al lugar fue saludarlo. Por otro lado, la comida del presi fue más que frugal, en base a carne. Ah, algo más, pagaron absolutamente todo, hasta el último café. Aprendé, José Luis.

--Ja, ja, siempre pago. Dale, sigamos con los temas locales. Seguramente las cifras del frío económico condicen con la realidad del comercio local, ¿no?

--Sí, lamentablemente, es así. El otro día me cruce con Facundo Borri, titular de la Cámara de Comercio, y me contó que la actividad sigue en caída libre y que por medio de los concejales le elevaron una nota al presidente pidiendo la ayuda de los 26 mil millones de pesos que había prometido Bullrich, aunque sea en forma de créditos o a través de ARCA, con planes de pago con meses de gracia.

--Seguramente te dijo que siguen cerrando negocios.

--Claro. Y ahora, que estamos en pleno cambio de temporada, cada vez más locales pasan a la informalidad. Pero te quiero tirar un dato que me hizo ruido.

--Decime.

--Si bien hace mucho venimos mencionando la apertura de negocios de origen chino, me contó que los comerciantes de ese origen se van quedando con los locales de grandes superficies que se desocupan.

--El otro domingo, al mencionar la apertura de un bazar en calle O’Higgins, dijimos que los empresarios locales no podían competir.

--Exacto. Fijate el caso de Ananá, un bazar de calle Belgrano, que está hace 30 años. Ahora tienen la llave en venta porque no pueden competir.

--¿Se viene Chinatown en Bahía?

--Parece una exageración, pero habrá que estar atentos a este fenómeno. Te doy otro ejemplo que me tiró Facundo: el bazar que está frente a Indian, en calle Chiclana, dejará paso a otro, pero de origen chino. También me contó que los locales chicos que se alquilan son ocupados por comerciantes que se van reubicando.

--Es decir que no llegan nuevos.

--Exacto. Y también me dijo que los aumentos en las tarifas de servicios públicos han terminado por darle el golpe de gracia a muchos negocios que luchaban por sobrevivir.

--Che, Juancho, hace un par de domingos tiraste info pesada sobre una financiera en problemas que generó serios problemas en el complejo comercial de Cabrera al 4100. ¿Tenés más data?

--Tengo la versión oficial de lo que pasó. La otra campana, diríamos.

--¿A ver?

--En primer lugar, hay nuevo administrador y es el conocido abogado Maxi Gorg, quien adelantó que se vienen muchos cambios positivos en ese espacio que ahora pasó a llamarse Paseo Norte Hub.

--¿Y qué pasó con el anterior administrador? Vos contaste que era uno de los dueños de un gran local de entretenimiento en ese shopping y que era titular de una financiera que no podía responder ante los inversores y que por eso lo sacaron.

--Bueno, Gorg dijo que su antecesor renunció por temas personales en agosto pasado y aclaró que el Paseo fue adquirido por un grupo de inversores bahienses que lo adquirieron mayoritariamente en cuotas, y todas las cuotas están al día. No hay deudas ni faltante de dinero en ese sentido. De hecho, todos los socios aprobaron el balance de la anterior administración. Bueno, esta es la versión oficial del tema.

--¿Y para cuándo la inauguración?

--La fecha prevista es el 5 de marzo próximo, con el 100 por ciento de ocupación y muchas cosas nuevas. Por ejemplo, el negocio de indumentaria y calzado deportivo que está en el interior, pasará a un local con vista al exterior, donde estaba Navarro y Cía. Ah, y antes que me preguntes, la Muni seguirá en el lugar.

--Bien, sigamos con novedades comerciales, si es que tenés.

--Tengo, pero no buenas, porque cerró un negocio dedicado a la venta de aberturas de aluminio que estaba en Brandsen al 700.

--Ok, pero tirá alguna positiva, dale, vos podés.

--Ja, ja. Una buena noticia es que viene muy bien la obra de la nueva sucursal de la Coope, en Aldea Romana, cerquita del Dow Center.

--¿Para cuándo el corte de cintas?

--No tengo info oficial, pero me dijeron que podría ser en marzo. Veremos. Pero si querés tengo una buena y una mala.

--Dale. Te escucho.

--La mala es que cierra un histórico comercio del Bahía Blanca Plaza Shopping: Maschio Vestire.

--Un histórico, tal cual. Si no me equivoco abrió en 1998, con la inauguración de ese paseo de compras.

--Exacto. Se trata de uno de los locales fundacionales del centro comercial, manteniéndose en el mismo espacio (Local 105, Planta Baja) desde el primer día y consolidándose como un referente de la moda masculina en la ciudad, Bueno, según pude saber, cierra a mediados de octubre.

--Ok, pero me contaste que tenías una buena.

--Sí, allí, en ese mismo local se instala Equus, una reconocida marca argentina de indumentaria masculina nacida en Buenos Aires en 1977. Y todo esto se hará de la mano de una importante remodelación.

--Perfecto, pero antes que me olvide: el próximo finde habrá un corte de agua de 36 dispuesto por ABSA para la realización de importantes obras. ¿Esto no tendrá impacto en algunos eventos masivos, por ejemplo la Expo de Bordeu?

--No, en el caso de la Rural, hicieron las reservas necesarias e incluso concretaron una inversión muy grande en cisternas, lo que permite abastecer el predio, sin inconvenientes, durante un día y medio.

--Bien, pedimos otro par de cortados y seguimos. ¿Te parece? Por ejemplo, podrías contarme algo de las grandes inversiones que se anunciaron para Bahía. ¿Para cuándo las obras?

--No te desesperes, hay movimientos. El tema son las autorizaciones, permisos, etc. Por ejemplo, la planta aceitera que va a construir Dreyfus en la zona de Galván, arranca en cualquier momento. Están esperando la autorización ambiental para comenzar.

--Bien, ¿qué más?

--El viernes, en el hospital de calle Patricios, Confederada Salud y Biomed presentaron un tomógrafo computado de última generación.

--Bueno, pero traducime.

--Te lo mencioné porque se trata de un avance significativo para la atención y el diagnóstico de los pacientes de Bahía y la región que van al HAM. Entre otras cosas, cuenta con una cámara 3D con inteligencia artificial que optimiza el posicionamiento del paciente, etc, etc. Ah, me olvidaba de algo.

--Decime.

--Dos hermanos bahienses abren un espacio gastronómico cervecero en la ciudad de La Plata.

--¡Mirá! ¿Tenés los nombres?

--Sí, ellos son Juan Martín e Isabella Maceratesi y lo abrirán en la primera semana de octubre, con el nombre La Caleta, muy cerca de la muni de esa ciudad.

--Bueno, ¿vamos levantando campamento?

--Dale, pero antes un par de comentarios más.

--Por supuesto.

--Primero quiero saludar a una comunidad tan cercana a nuestros sentimientos como la de Ingeniero White, que ayer cumplió 141 años.

--Tenés razón, me había olvidado. Nuestro más afectuoso saludo para todos los habitantes de ese verdadero motor de la economía local. Y, de paso, recordemos que el domingo próximo la Siempre Verde organiza un espectacular almuerzo familiar y ya tiene en venta las tarjetas.

--Sí, claro, será un domingo diferente, con buena comida, música y entretenimientos, pero dejame comentarte algo de otra localidad costera.

--Avanti.

--Un abrazo fraternal a los montehermoseños. Lamentablemente, el mar sigue castigando sin piedad al balneario.

--Sí, hoy hay un amplio informe en La Nueva, pero lo único que está claro es que Monte enfrenta un problema de enorme magnitud y que, como dijo su intendente, alguna medida deberán tomar para evitar que el mar siga produciendo graves daños.

--Se dice que los frentistas de la costanera probablemente deban pagar parte de las futuras obras.

--Aún no hay nada decidido, ni siquiera qué obras se harán. Hoy muchos piensan en volver a una antigua costanera de hormigón o a otro tipo de defensas, pero se trata de trabajos muy costosos.

--Bueno, Juan. ¿Zarpamos?

--Pará que me olvidé de algo. El jueves viene Fito Páez a Bahía.

--Sí, me enteré. Actuará en el predio de la FISA, en el marco de la gira Sale el sol tour 2026.

--Exacto. Quería mencionártelo porque esto marca el inicio de una etapa completamente renovada en su carrera. Agendalo, las entradas pueden conseguirse en ticketbahia.com

--Anotado. Ahora sí, hasta la semana que viene.

--Dale, José Luis, nos vemos el próximo domingo.