Susbielles: “White atraviesa un proceso de transformación histórico”

El intendente Susbielles, de recorrida en la localidad. Aquí, junto al titular del CGPBB, Santiago Mandolesi Burgos. / Fotos: Prensa MBB

“En los últimos años la localidad ha experimentado un proceso de transformación de gran escala y trascendencia. Esta etapa comprende un trabajo acumulado de cuatro años al frente del Consorcio de Gestión del Puerto (NdR: desde 2019) y más de dos años y medio en la conducción del municipio. A lo largo de este período, el objetivo central ha sido realizar intervenciones articuladas e integrales en forma mancomunada entre el puerto y la comuna”.

En coincidencia con el 141 aniversario de la localidad de Ingeniero White, el intendente de Bahía Blanca hizo un balance y, además, repasó el plan de infraestructura vial, sanitaria, hidráulica y portuaria en marcha, así como detalló la estrategia integral para generar empleo local.

“El cambio estructural en este tiempo contemporáneo consolida un proceso de inversión vigoroso con el norte puesto en avanzar en forma sostenida”, agregó.

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“El proceso no solo abarca infraestructura pesada, sino también un acompañamiento constante a todas las instituciones deportivas y comunitarias whitenses”, sostuvo.

-—En materia urbana y accesibilidad barrial, ¿cuáles han sido los avances más significativos y qué nuevos proyectos se van a licitar?

—Un cambio sustancial se observa en la avenida Dasso, que transformó por completo el acceso principal a la localidad. Se ha volcado un importante volumen de asfalto con sus correspondientes obras de cordón cuneta y mejoramiento integral. Del mismo modo, en el barrio Saladero se ejecutaron trabajos extensivos de pavimentación y se instaló iluminación 100 % LED en conjunto con la zona de Boulevard. Estas obras permitieron garantizar un acceso digno a la escuela del sector mediante la pavimentación y la creación de una plaza lindera. De cara al futuro inmediato, la comuna se encuentra próxima a licitar nuevas cuadras de asfalto para continuar extendiendo la trama urbana pavimentada en la localidad.

—La infraestructura de salud ha sido una demanda histórica. ¿Cómo se encuentra hoy configurada la red sanitaria?

—El Centro de Salud Leonor Capelli se ha consolidado como un sitio sanitario de alta jerarquía para la atención de la comunidad. Asimismo, se puso en pleno funcionamiento una nueva sala de atención primaria en el barrio Saladero.

“Para completar el esquema, ya se cuenta con el proyecto aprobado para ampliar y construir una nueva unidad sanitaria en Boulevard. Con la concreción de este nuevo centro en el Boulevard, se terminará de renovar el 100 % de la estructura de la localidad”.

-—¿Qué soluciones e inversiones se están realizando en los accesos?

—Presentaban un estado de degradación muy severo y se requería una intervención de fondo. Frente a esta situación, el Consorcio de Gestión del Puerto tomó la decisión de financiar y ejecutar, en coordinación con el municipio, la reconstrucción total del camino entre la playa de camiones del Triángulo —puente de La Niña— y el camino al Guanaco. Este proyecto en particular representa una inversión actualizada que supera los 6.000 millones de pesos. De forma paralela, ya se iniciaron los trabajos de reparación integral y mejoramiento en el camino a Galván para que ambos accesos queden plenamente recuperados.

“En cuanto al tramo de la ruta nacional 3 comprendido entre Pedro Pico y Dasso, junto a la propia rotonda de Dasso, el CGPBB dispuso realizar otra inversión. En este sector solo se aguarda la aprobación final por parte de Vialidad Nacional para concretar una rotonda adaptada al flujo operativo del puerto y de la localidad”.

-—¿Qué estudios y obras concretas se realizan respecto de la seguridad hidráulica de la localidad?

—Se está desarrollando un estudio integral sobre la cuenca hidráulica y los sistemas de protección que requiere la localidad. Para esta tarea se trabaja directamente con especialistas y expertos locales en conjunto con la consultora Iatasa, contratada a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La intención de este equipo técnico es analizar detalladamente los avances del esquema hidráulico y definir la planificación estratégica. Existe el compromiso firme de llevar a cabo todas las obras hidráulicas necesarias para garantizar la debida protección que merecen los whitenses.

-—¿Qué proyectos se ejecutan en el paseo portuario?

—La relación de la comunidad con la ría se ha revalorizado mediante la renovación de la dársena de pescadores dentro del paseo portuario. A su vez, se viene avanzando a buen ritmo en la recuperación del muelle de elevadores para el disfrute de la ciudadanía. En el aspecto cultural e histórico, se está interviniendo la usina General San Martín —espacio donde funciona Ferro White— y el sector del castillo. La recuperación de estos inmuebles históricos permitirá ganar nuevos espacios públicos y desarrollar una importante gama de proyectos futuros para la localidad.

-—¿Está asegurada la disponibilidad de los fondos?

—Todos los recursos y la disponibilidad económica necesaria para las obras se encuentran plenamente garantizados. La premisa del equipo de gobierno es que cada obra anunciada en firme por el municipio cuenta con su financiamiento asegurado. Las intervenciones se encuentran ya licitadas, o atravesando el respectivo proceso de licitación pública. Únicamente en casos puntuales se requiere completar tramitaciones administrativas vinculadas a visados de urbanismo a nivel nacional, los cuales se resolverán próximamente.

-—¿De qué manera estas inversiones se traducen en empleo y mejoras cotidianas para la familia whitense?

—El volumen sostenido de infraestructura pública y las acciones diarias del puerto se traducen en una mejora directa de la calidad de vida de los vecinos. En el ámbito laboral, se desarrolla un trabajo articulado entre el puerto, el municipio, las empresas privadas y el sistema educativo de la ciudad. Entre las instituciones formativas se destaca la escuela técnica local, considerada un verdadero motivo de orgullo para Bahía Blanca. La estrategia conjunta busca capacitar a la mano de obra local tanto para la fase de construcción de las nuevas plantas como para su posterior etapa operativa. Existe la plena convicción de que la localidad se apoya en la riqueza e identidad de su gente para encarar los buenos tiempos que se combinan con estas inversiones.