Ingeniero White: 141 años de legado, trabajo y comunidad

Nacido a la sombra del mar y al compás del ferrocarril, desde sus inicios White fue tierra de bienvenida: por sus muelles ingresaron los sueños de miles de inmigrantes que transformaron un paraje costero en la puerta marítima de la Argentina.

Y, a través de ellos, de ferroviarios, obreros, pescadores, estibadores y más, la comunidad se fue formando con una fuerza inquebrantable, orgullo propio y el deseo de seguir creciendo.

La memoria de esos 141 años de historia laten en cada rincón de la localidad: en el puerto, donde el trajín cotidiano recuerda que desde aquí se proyecta el trabajo argentino hacia el mundo; en el ritmo de la gente que camina por la emblemática Avenida San Martín; en icónicos museos como el Taller Ferrowhite o el Museo del Puerto; en la calidez de sus clubes de barrio, sus asociaciones, sus escuelas, su anfiteatro y esa tradición donde la gastronomía de mar y los afectos se cruzan sobre la mesa familiar.

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Con el paso de las décadas, la fisonomía de la localidad fue integrando nuevos paisajes industriales. Y en ese devenir, hace veinticinco años, Profertil echó raíces en esta misma costa.

En este contexto, la empresa comenzó a estrechar lazos con sus vecinos y vecinas, instituciones y clubes desde el primer momento y aprendió que la clave para la convivencia entre la tradición de un pueblo centenario y la fuerza productiva moderna se encuentra en la cooperación mutua y el cuidado de la gente que habita ese lugar.

Programas como el de Visitas a Planta, espacios de diálogo como el Creciendo en Comunidad y la Mesa de Proyectos, o iniciativas educativas como el Educar para Transformar y el Programa de Huertas son reflejos de una relación que se cultiva día a día con escucha, respeto y presencia constante; son formas de caminar el presente en conjunto, acompañando el crecimiento de las instituciones locales y colaborando en proyectos que fortalecen la calidad de vida de toda una comunidad.

El reconocimiento por estos 141 años de historia es para su gente, para la comunidad whitense, para cada vecino y cada vecina que lleva la esencia whitense en el alma; un reconocimiento a la resiliencia de quienes superaron tempestades, a la generosidad de las instituciones comunitarias y a las sonrisas de las nuevas generaciones que crecen mirando al horizonte del estuario.

Porque Ingeniero White es mucho más que un polo productivo o un nodo estratégico para el país; es, sobre todas las cosas, una comunidad que sabe de dónde viene y hacia dónde va, que defiende su identidad y su historia, que honra su legado mirando al futuro.

En este nuevo aniversario, Profertil se suma con orgullo y agradecimiento a los festejos. Porque formar parte de la cotidianeidad whitense, compartir sus calles y colaborar con su futuro es un honor y un compromiso que se renueva cada día.