El programa de becas de Compañía Mega que ya atraviesa generaciones

Veintitrés años después de su creación, ya son decenas los jóvenes de Ingeniero White que encontraron en la educación universitaria una oportunidad para construir su proyecto de vida.

Algunos recién comienzan sus estudios, mientras que otros ya ejercen como profesionales en distintas disciplinas, dando forma a una historia que une educación, esfuerzo y futuro.

Para muchos jóvenes de la localidad, terminar la secundaria abre una pregunta decisiva: cómo dar el paso hacia la universidad y sostenerlo durante los años que demande una carrera. Desde hace más de dos décadas, el programa “Acompañando a Crecer”, impulsado por Compañía Mega junto con la Fundación Cecilia Grierson, busca intervenir justamente en ese tramo.

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La iniciativa forma parte de la estrategia de inversión social de Compañía Mega, orientada a promover oportunidades de desarrollo en las comunidades donde la empresa está presente. En Ingeniero White, ese compromiso se traduce desde hace más de dos décadas en el acompañamiento a jóvenes que deciden continuar sus estudios superiores.

El programa comenzó en 2003 y se desarrolla de manera ininterrumpida. Cada año se abre una convocatoria destinada a estudiantes de Ingeniero White que hayan finalizado el secundario en alguna de las tres instituciones locales (Técnica N° 1 “Crucero A.R.A. General Belgrano”, Nº1 “Gral. Enrique Mosconi” y Colegio Presidente Sarmiento) y quieran cursar una carrera de grado en Bahía Blanca.

De los inscriptos se seleccionan cinco nuevos becarios, que estudian en la Universidad Nacional del Sur o en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional.

El acompañamiento no se limita al aporte económico. Las becas se renuevan anualmente y el equipo de la Fundación Cecilia Grierson realiza un seguimiento de cada estudiante, tanto de su desempeño académico como de su bienestar.

La lógica es de continuidad: mientras cinco jóvenes ingresan en cada nueva edición, otros avanzan en sus carreras y otros se gradúan.

Ese recorrido ya dejó resultados concretos. En 2025, Compañía Mega informaba que el programa había superado los 40 profesionales graduados y que más de 20 estudiantes continuaban cursando con beca. Entre las disciplinas elegidas a lo largo de estos años aparecen ingenierías, licenciaturas vinculadas a la industria, abogacía y enfermería, entre otras.

Más allá de los números, el programa construyó una red de historias personales vinculadas a Ingeniero White. Jóvenes que fueron los primeros universitarios de sus familias, estudiantes que lograron sostener carreras de varios años y graduados que hoy desarrollan su actividad profesional en distintos ámbitos son parte de un recorrido que ya excede a cada edición individual y se proyecta a lo largo del tiempo.

La edición 2026 volvió a incorporar cinco estudiantes y llevó el programa a su 23º año de funcionamiento. La continuidad también tuvo un reconocimiento institucional: en 2023, al cumplirse dos décadas de “Acompañando a Crecer”, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca lo declaró de interés municipal mediante la Resolución 64/2023.

Para la comunidad de ingeniero White, la actividad industrial, el trabajo y la educación aparecen como una herramienta clave para ampliar oportunidades y generar nuevas perspectivas de desarrollo.

En ese contexto, el programa de becas de Compañía Mega busca fortalecer el vínculo entre los jóvenes y su proyecto de futuro, y funciona como un puente concreto entre el final de la secundaria y la posibilidad de proyectar una profesión.

Hoy, cuando “Acompañando a Crecer” transita su vigésimo tercer año, la iniciativa continúa renovándose con cada nueva camada de estudiantes.

Entre quienes dan sus primeros pasos en la universidad y quienes ya alcanzaron su título profesional, se construye una historia colectiva que combina compromiso, educación y oportunidades, y que forma parte del crecimiento de Ingeniero White.