Ingeniero White y Unipar: una historia compartida que mira al futuro

Hablar de Ingeniero White es hablar de generaciones que construyeron una comunidad con identidad propia, marcada por el trabajo, el compromiso y la capacidad de mirar siempre hacia adelante.

También es hablar de historias que crecieron juntas, de vínculos que se fortalecieron con el tiempo y de sueños compartidos que siguen proyectando el futuro.

La historia de Ingeniero White está marcada por el espíritu de quienes impulsaron su crecimiento y consolidaron una identidad única, estrechamente vinculada a la actividad productiva, portuaria y al esfuerzo cotidiano de su gente.

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Generación tras generación, la localidad fue construyendo un camino de progreso basado en el compromiso y la capacidad de transformación.

Hace cuatro décadas, Unipar comenzó a formar parte de esa historia al poner en marcha su fábrica en la localidad. Desde entonces, el crecimiento de la compañía y el desarrollo de Ingeniero White avanzaron de la mano, construyendo un recorrido común que hoy forma parte de la identidad de la comunidad.

Desde la inauguración del polo petroquímico más importante del país, Unipar se consolidó como líder en la producción de cloro, soda cáustica y PVC. Pero estos 40 años representan mucho más que crecimiento industrial y operativo: son una historia construida junto a colaboradores, contratistas, proveedores, instituciones, organizaciones y vecinos que forman parte de la vida cotidiana de Ingeniero White.

Una historia que también tiene rostro y pertenencia: en Unipar trabajan whitenses, personas que nacieron, crecieron y eligen desarrollar su vida en la localidad. Ellos son parte de la comunidad y, al mismo tiempo, protagonistas del presente y del futuro de la compañía. Son quienes llevan consigo los valores, las tradiciones y el sentido de pertenencia que distinguen a Ingeniero White.

En Unipar creen que la química está presente en la vida de todos y que su verdadero potencial se expresa cuando contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades. Por eso acompaña proyectos educativos, ambientales, culturales y sociales que promueven oportunidades y fortalecen el entramado local, convencidos de que el crecimiento es más valioso cuando se construye colectivamente.

Mirar hacia atrás permite reconocer todo lo alcanzado. Mirar hacia adelante inspira a seguir evolucionando. Con ese espíritu, y en el marco de este nuevo aniversario, el Consejo Comunitario Consultivo de Unipar impulsa una nueva edición del Concurso de Arte bajo la consigna “La comunidad que soñamos”, una iniciativa que invita a los niños a plasmar en sus dibujos cómo imaginan el futuro de Ingeniero White.

Sus creaciones expresan ideas, valores y deseos que enriquecen la construcción de una comunidad cada vez más integrada. Porque los sueños de hoy pueden convertirse en los proyectos de mañana. Y porque cada generación aporta una visión única sobre el lugar donde desea vivir, crecer y desarrollarse.

Hoy se celebra una historia compartida que sigue escribiéndose todos los días. Se celebra el camino recorrido por Ingeniero White y los 40 años de Unipar en la localidad, reafirmando su compromiso de seguir generando valor, impulsando oportunidades y construyendo un futuro sostenible junto a la comunidad.

Porque la historia de Ingeniero White también es parte de la historia de Unipar. Y el futuro que todos sueñan, lo siguen construyendo juntos.