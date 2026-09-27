Puerto Comercial busca recuperar sus bases y fortalecer el fútbol formativo

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Puerto Comercial atraviesa una etapa de reorganización y crecimiento de su fútbol formativo, con una premisa que excede los resultados deportivos, como es recuperar hábitos, fortalecer el compromiso y acompañar a los chicos en su formación como personas.

Así lo explicó Gastón Adrover, coordinador general de las seis categorías menores y juveniles de la institución de Ingeniero White, quien regresó este año al club luego de haber trabajado anteriormente en las formativas de básquet.

Desde fines de enero y durante la pretemporada, Adrover comenzó a trabajar en el fútbol formativo, que comprende a las categorías 2013, 2012 y 2011, en menores, 2010, 2009 y 2008/2007 en juveniles.

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“Cuando se concretó la contratación, hablando con el presidente, la idea era recuperar bases, generar nuevos métodos de entrenamiento, el cumplimiento, la responsabilidad, mejorar hábitos de conducta y nutricionales”, dijo Adrover.

“Básicamente, acomodar y guiar a los chicos en la formación desde el entrenamiento, desde el compromiso, desde la responsabilidad y desde la conducta, formándolos como personas y luego dándoles el plus desde lo futbolístico”, agregó.

Las seis categorías del Club Puerto Comercial reúnen aproximadamente entre 18 y 20 jugadores cada una, por lo que el fútbol formativo del verdiamarillo trabaja actualmente con 130 chicos.

El coordinador remarcó que el objetivo es consolidar una estructura que permita acompañar a los futbolistas independientemente de los resultados.

“Sin importar los resultados futbolísticos, que a la larga van a acompañar si las cosas se hacen bien en todo este proceso”, señaló.

Para eso, el club cuenta con un equipo de trabajo integrado por profesionales y personas vinculadas a la institución y a Ingeniero White.

Está encabezado por Adrover y lo integran Dharma Luini, preparadora física de juveniles y menores; Fernando Alonso, DT de cuarta y quinta; Fabián Calvismonte, DT de sexta; Gabriel Rousillón, DT de séptima, octava y novena; Emiliano Martínez, ayudante de campo; Mathias Bernatene, kinesiólogo; y Sofía Cudina, nutricionista.

“Es un trabajo interdisciplinario, claramente. Todos cumplen una función específica y la desarrollan muy bien”, destacó Adrover.

El área de psicología deportiva, que funcionó durante la temporada pasada, es actualmente una de las cuentas pendientes del proyecto.

Uno de los problemas que enfrenta el fútbol formativo está relacionado con los horarios de la escuela técnica, ya que varios chicos tienen jornadas escolares que les impiden concurrir a las prácticas habituales de la tarde.

“Muchos chicos no pueden asistir a los entrenamientos de la tarde. Por eso se incorporaron alternativas de entrenamiento durante la mañana, principalmente los martes y jueves a las 9:30, con la posibilidad de sumar otra jornada según la disponibilidad. Hay chicos que entran a la una de la tarde a la escuela y salen a las nueve. Es muy difícil; no tienen un estímulo físico”, subrayó.

Las categorías menores entrenan de martes a viernes a las 18, mientras que los juveniles lo hacen de lunes a jueves a las 16:30.

Obras para mejorar el predio

El crecimiento deportivo está acompañado por distintas obras de infraestructura. Adrover destacó el trabajo de la comisión de padres y de los dirigentes, además del mantenimiento de la cancha N°1, que es resembrada periódicamente.

También se encuentran en la etapa final los nuevos vestuarios, una obra de importantes dimensiones que contempla salidas hacia las dos canchas.

“Se está haciendo gracias a un proyecto participativo y se está buscando una salida hacia la cancha uno y hacia la cancha dos. La obra incluye la instalación de iluminación y accesorios para el baño y apunta a que, a futuro, los vestuarios puedan prestar servicio a ambos campos de juego", reveló.

En cuanto a la cancha N°2, actualmente de tierra, la intención es comenzar a trabajar allí durante el próximo año. La realización de una obra vinculada a la planta potabilizadora de ABSA había llevado a la dirigencia a postergar las inversiones para evitar perder el trabajo realizado.

“La idea es el año que viene empezar ya a trabajar en esa cancha. La idea es también resembrarla y contar con un espacio con césped”, indicó.

Otro de los espacios que fue reacondicionado es el gimnasio de pesas. Allí se incorporaron nuevos materiales, adquiridos mediante una venta de rifas organizada por los profesores y el lugar está disponible para las distintas disciplinas de la institución.

“Nuestra cabeza está puesta en que lo que es del club es de todo aquel que participa de la disciplina en el club. Así pueden utilizarlo futbolistas de formativas, primera división, básquet y futsal, coordinando previamente los horarios", dijo.

El gimnasio cuenta con elementos para trabajar fuerza, potencia y coordinación y está ubicado junto a las canchas, lo que facilita su utilización durante los entrenamientos.

Nueva indumentaria

Las seis categorías del fútbol formativo también recibieron este año nueva indumentaria. Según confirmó Adrover, los juegos de camisetas fueron financiados por la UTE, permitiendo que todas las categorías cuenten con nueva vestimenta para representar a Comercial.

En el marco del aniversario de Ingeniero White, Adrover también se refirió al lugar que ocupa Puerto Comercial en la comunidad.

“Una institución muy grande, con mucha historia. De los clubes en los que trabajé, Puerto Comercial es muy grande, con mucho renombre y con mucho sentido de pertenencia. Hemos tenido siempre un buen trato acá en White”, señaló.

En ese sentido, relativizó la idea de una fuerte rivalidad entre Comercial y Huracán fuera del ámbito estrictamente deportivo.

“Aquí en White no existe una rivalidad fuerte entre Huracán y Comercial. Los chicos van juntos a la escuela, los profes se encuentran en la cooperativa; no hay una rivalidad como podría sr un Newell's-Rosario Central. Los jugadores quieren ganar cuando se enfrentan, pero la relación continúa normalmente fuera de la cancha. Después al otro día se ven en la escuela, se encuentran en la despensa o son familiares. Hay chicos acá fanáticos de Huracán y chicos en Huracán que son fanáticos de Comercial y no pasa nada”, aseguró.

Para Adrover, una de las principales fortalezas de Puerto Comercial es precisamente ese amor por los colores que se transmite entre generaciones.

Además de su función en el fútbol, trabaja como guardavidas en la pileta del club y allí observa cotidianamente cómo las familias viven la institución.

“Viene el padre, la madre y los hijos... El padre y la madre se quedan en la pileta y el chico se va a hacer la práctica de entrenamiento atrás. Después termina la práctica, los pasan a buscar y se van todos juntos”, relató.

“A ese sentido, a esa familia, a esa unión que se ve acá, que la realidad es que pocos clubes hoy la tienen, o la pueden vivenciar, porque es algo que se transmite de generación en generación”, destacó.

Y cerró con un deseo para el futuro: “Ojalá siga sucediendo porque es algo sano, es algo lindo y que las nuevas generaciones sigan potenciando esto que se da en el club”.