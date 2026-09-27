Mandolesi Burgos: “El desafío es que el puerto y la comunidad crezcan en armonía”

Santiago Mandolesi Burgos, titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. / Fotos: Prensa CGPBB y Archivo La Nueva.

“Ingeniero White es una gran comunidad que busca crecer vinculada a su puerto, tal como lo ha hecho históricamente y como intenta seguir haciéndolo de la mano de las inversiones que están llegando en este tiempo. Ahora, el principal desafío que enfrentamos es crecer en armonía: que lo haga el puerto y, de igual manera, la comunidad”.

Para Santiago Mandolesi Burgos, titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la conexión de la entidad con los habitantes de Ingeniero White es inequívoca.

Así entonces, el directivo se refirió a las obras de infraestructura, a la conectividad y a la salud que refuerzan la integración entre la terminal portuaria y los vecinos.

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—¿De qué manera concreta se ha avanzado en esta reconexión entre el puerto y los vecinos?

—Nos hemos revinculado mediante obras e intervenciones concretas. En materia de salud, duplicamos la capacidad del Hospital de White y construimos la nueva unidad sanitaria en Saladero. En infraestructura urbana ejecutamos obras de cordón cuneta, asfalto y realizamos el recambio al 100 % de luminarias LED en toda la localidad, trabajos que desarrollamos en conjunto con el municipio de Bahía Blanca, optimizando la visibilidad, la seguridad ciudadana y la eficiencia energética.

“Además, impulsamos proyectos como Bahía al Mar, la ampliación del paseo portuario y la remodelación del espacio verde alrededor de la ex Usina General San Martín para conectar a los vecinos con el estuario y seguir consolidando la vida comunitaria”.

—En cuanto a la infraestructura vial y a los accesos a la zona portuaria, ¿qué proyectos se encuentran en marcha?

—Actualmente estamos trabajando en los accesos portuarios sobre las rutas 252 y la avenida 18 de Julio, ambas en ejecución. A esto le sumamos las gestiones con Vialidad Nacional para la aprobación de los planos de la rotonda de ampliación en la intersección de la ruta nacional 3 y la avenida Dasso, así como el repavimentado integral de la ruta nacional 3 entre El Guanaco y los puentes de Loma Paraguaya.

“Son obras clave, tanto para la eficiencia del ingreso a puerto como para mitigar el impacto del tránsito pesado en la vida diaria de los vecinos”.

—Tras la contingencia generada por la tormenta de 2023 y la trágica inundación de 2025, ¿de qué forma trabaja el Consorcio de Gestión del Puerto en la prevención y el drenaje urbano?

—El puerto viene asistiendo de manera permanente al municipio mediante el mantenimiento de desagües y el desarrollo de estudios hidráulicos. Ya concretamos el recambio de las dos compuertas que conectan el estuario con la localidad, las cuales habían resultado afectadas por la tormenta.

“En función de los estudios técnicos del Ejecutivo, avanzaremos en la construcción de nuevos desagües pluviales para canalizar correctamente el agua hacia el estuario, además de coordinar, junto a las autoridades comunales, la delimitación de puntos de evacuación y zonas seguras ante eventuales emergencias”.

—¿Cómo se articula el trabajo diario con las instituciones representativas y las organizaciones locales?

—Buscamos mantener una presencia activa en todos los ámbitos que impacten en la calidad de vida de los vecinos.

“El Consorcio de Gestión actúa como un socio estratégico de las entidades centenarias, aportando gestión y recursos para potenciar su impacto en la comunidad. Se destaca el acompañamiento permanente hacia el Centro de Jubilados; a la Sociedad de Fomento; a los clubes locales y a asociaciones civiles como La Siempre Verde".

“Esta colaboración fortalece el tejido social y garantiza que las instituciones sigan siendo el corazón de las actividades recreativas y culturales de la localidad”.

—¿Cómo se puede definir el compromiso asumido desde el CGPBB?

—Es firme, responsable e ineludible. Entendemos que el desarrollo portuario no es un fin en sí mismo, sino un medio para el progreso social. Seguiremos trabajando bajo un modelo de desarrollo compartido, donde la planificación urbana y la fuerza institucional se unan para consolidar un futuro donde el Puerto y su comunidad crezcan, invariablemente, en armonía.