Luis Khin y el desafío de formar jugadores y buenas personas en Huracán

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

En el marco del aniversario de Ingeniero White, Huracán aparece como una de las instituciones que reflejan la pasión deportiva y el sentido de pertenencia de la localidad. En ese camino, Luis Khin y su esposa, Paula Siles, cumplen un papel central en el funcionamiento de las divisiones menores del club, donde trabajan con casi 200 chicos, desde los 4 hasta los 18 años.

Khin es el coordinador general del fútbol formativo, mientras que Paula se ocupa de la coordinación interna del predio, la organización del personal, las compras, la cantina y distintas tareas administrativas. Una labor conjunta que comenzó en 2021, cuando el club buscaba retomar su actividad después de la pandemia.

“Me preguntaron si les daba una mano hasta fin de año. Y bueno, se olvidaron que ya pasaron otros cinco”, contó Luis entre risas, al recordar la propuesta que le hizo "Cachi" Maier mientras observaba jugar a su hijo en las divisiones menores.

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Lo que empezó como una colaboración temporal se transformó en un compromiso de largo plazo. Hoy, cinco años después, Khin continúa al frente de un proyecto que tiene como ejes la organización, la formación deportiva y los valores humanos.

“Creo que justamente lo que tengo que destacar es haber sabido organizarnos y haber impuesto algunas normas. Todo lo que queríamos hacer lo hicimos, a pesar de algunos contratiempos”, señaló Khin.

El coordinador remarcó que el funcionamiento del predio se sostiene sobre una línea de trabajo que deben respetar padres, profesores y jugadores. Y destacó el respaldo de la comisión directiva, que en una reciente reunión volvió a evaluar positivamente la tarea realizada con las categorías formativas.

"Lo que más se valora es la posibilidad de transmitirles a los chicos una enseñanza que exceda los resultados de los partidos. Soy un convencido, y mi señora también, de que primero va una cosa y después la otra. O sea, para ser jugador primero hay que tener todos los valores que uno impone”, afirmó.

En ese sentido, habló de la importancia de aprender a perder, cuidar las instalaciones, colaborar con el club y construir un verdadero sentido de pertenencia.

“Fue esto del sentido de pertenencia, de querer al club, de quedarse en el club, de participar en el club. Todas las frases estas de trabajar los valores, el sentido humano, es la verdad. Sin eso no se puede avanzar mucho”, subrayó.

Casi 200 chicos y 12 categorías

Actualmente, Huracán cuenta con 12 categorías de fútbol formativo, empezando por escuelita y siguendo con infantiles, menores y juveniles, con tres divisiones en cada segmento.

“Estamos con las 12 categorías, que son escuelita, infantiles, menores y juveniles, tres en cada división. Así que de los 4 hasta los 18 años llegamos a los 200 chicos, una cifra que representa un desafío importante para la organización diaria. Vos jugás con infantiles acá en Libertad y capaz que jugás con menores en Cerri y al mismo tiempo con la escuelita en Cabildo”, resaltó, al describir la logística que implica movilizar a las distintas categorías.

"La actividad comienza temprano y se extiende por muchas horas. hubo un día donde entré a las 7 de la mañana y eran las 7 de la tarde y todavía estábamos jugando”, apuntó.

De cara al futuro, uno de sus objetivos es reorganizar el equipo de trabajo.

“Quiero conseguir gente que se haga cargo del fútbol infantil, por un lado, del fútbol juvenil y menor, por otro, y si se puede uno en cada división. Es difícil encontrar personas de confianza que trabajen con la misma metodología y, al mismo tiempo, sostener una economía que permita afrontar los gastos", aseveró.

Cuando Luis y Paula llegaron al club, el predio ya había comenzado a incorporar mejoras. En 2020 se había inaugurado una cancha de césped sintético de dimensiones reducidas, y luego se sumaron obras y equipamiento para fortalecer el trabajo de las formativas.

“Hicimos una cancha de fútbol infantil, que hoy es recontra importante para un club como Huracán. Y se mejoró el sistema de riego y la iluminación. Sin embargo, los primeros años estuvieron marcados por numerosos robos que afectaron buena parte de esas inversiones. Era poner y que te lo roben, poner y que te lo roben...”, recordó.

A los robos se sumaron los daños provocados por el temporal y la inundación. La tormenta afectó parte de la estructura, la arboleda, los parapelotas y la cancha de sintético. Luego, el agua terminó de complicar el funcionamiento del predio.

“Se estropeó y se retrasó. La inundación también dejó inutilizados sectores del sistema de riego de la cancha principal, cuyos picos quedaron demasiado bajos respecto del nivel del suelo y dificultan las tareas de mantenimiento", afirmó.

Una cancha nueva y un gimnasio propio

Pese a las dificultades, el club continúa trabajando para recuperar y ampliar su infraestructura.Antes de la inundación, Huracán había adquirido materiales para instalar el riego de una nueva cancha y el proyecto incluye, además, vestuarios, bancos de suplentes y arcos nuevos.

“Habíamos comprado todos los materiales para el riego de una cancha nueva donde hay vestuarios nuevos, hay bancos de suplentes nuevos, hay arcos nuevos. A eso se suma un gimnasio construido con esfuerzo propio, una obra valiosa para el desarrollo de los jugadores. Gastamos millones y lo hicimos con el esfuerzo propio; tener un gimnasio hoy implica a cualquier formativa un lujo”, destacó.

El coordinador contó que visitantes de otras instituciones se sorprenden al conocer las instalaciones.

“Me pasó de estar con los chicos de Rosario y dicen: ‘Che, mirá qué espacio tienen’”, relató.

El siguiente objetivo es avanzar con el sembrado de una nueva cancha, que tendrá dimensiones aproximadas de 90 o 95 metros por 70.

"El predio cuenta actualmente con la cancha principal de tierra, la de sintético, la cancha de infantiles y el nuevo espacio proyectado. La intención es que, con la obra terminada, se pueda disponer prácticamente de una cancha por división. Por lo menos se va a continuar con la obra que era el sembrado”, afirmó Khin, aunque aclaró que todavía no hay mayores detalles sobre otro proyecto de infraestructura mencionado por la comisión.

En el plano deportivo, el coordinador se mostró conforme con el movimiento de jugadores y con la posibilidad de retener a los chicos que se forman en Huracán.

“En el libro de pases de julio tuvimos como ocho pases y diez fichajes, o sea, casi 20 chicos de un saque y no se fue ninguno. Ese dato demuestra que el club está haciendo las cosas de manera adecuada y que es importante cuidar a los jugadores propios", dijo.

La Reserva también cumple un papel clave en ese proceso, ya que permite que los futbolistas más grandes continúen vinculados a la institución y tengan una posibilidad de llegar a Primera.

“Siempre tenemos esa subida de chicos. En Primera ya debutaron algunos jugadores surgidos de las formativas, entre ellos Lautaro Torres, categoría 2006. Fue la frutillita del postre”, expresó Khin.

Dentro de la estructura formativa también existe el fútbol mixto, una modalidad que el club decidió mantener durante los primeros años de las categorías menores y, en paralelo, Huracán comenzó a desarrollar el fútbol femenino de Primera y Reserva, con apoyo en las categorías Sub 15 y Sub 13.

“Hoy la gente que está trabajando se está apoyando mucho en Sub 15 y Sub 13. Quiere decir que eso también creció”, señaló.

El coordinador explicó que algunas chicas que comenzaron en el fútbol mixto todavía no se incorporan a las categorías femeninas, aunque el club continúa trabajando para fortalecer esa alternativa.

Para Luis, el trabajo que realiza junto a Paula es una de las claves de la continuidad del proyecto.

“Es mi mano derecha y mi brazo izquierdo también. Nos repartimos las tareas y trabajamos a la par. Deportivamente sí, aprendió, ¿cómo no? Hace, imaginate, 15 años que llevamos con esto y ya ha aprendido”, contó, en referencia a la experiencia que Paula adquirió durante todos estos años vinculada al fútbol.

Y agregó, entre risas: “Tantas horas, si no lo haría con ella no sé si se soportaría, ni yo ni ella”.

Respecto del significado de Huracán dentro de Ingeniero White, Khin destacó la pasión que encontró en la localidad y el camino que viene recorriendo la institución.

“Acá nos encontramos con muchísima pasión, viniendo de otro barrio donde también hay muchísima dedicación al club. Acá hay mucho fanatismo, el trabajo de la comisión directiva avanzó a paso firme tanto en lo deportivo como en lo estructural. Me parece que hicieron correcto”, sostuvo.

Y dejó una última definición que resume su compromiso.

“La parte formativa, la parte donde creo que es esencial, hay apoyo y por eso yo estoy orgulloso de estar en este club", finalizó.

El grupo de trabajo

Pf. Fabián Guzmán

Dt 4ta.. Leandro Lezcano

Dt 5ta.. Walter Flores

Dt 6ta y 7ma.. Ruben Hernandez

P.f. Leonardo Mendiondo

Dt 8va.. Mariano D'isanto

Dt 9na.. Víctor Alanís

Infantiles

Coordinador Mauro Alvarado

Pf. Nicolás Torres

2014 Hernán Kihn

2015 y 2016 Nahuel Torres

Escuelita

Sebastián Morales

Lautaro Torres

Cantina y administración

Paula Giles

Valeria Torres

Yamila Ortíz

Daiana Moretti

Belén Troiani

Daniel Salgado