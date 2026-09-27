Lucas Vinderola y la reconstrucción de Comercial: “El club está fantástico”

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

El básquet de Puerto Comercial atraviesa una etapa de reconstrucción y crecimiento. La disciplina, que en 2018 contaba con una nómina de apenas 40 jugadores, llegó a tener entre 150 y 160 chicos antes de la inundación y, actualmente, trabaja para recuperar progresivamente ese número.

Así lo expresó Lucas Vinderola, quien desde hace nueve años encabeza el trabajo de la subcomisión de básquet del club de Ingeniero White, a la vez que también se desempeña como prosecretario de la Asociación Bahiense de Básquet.

"Lo más importante es que hemos crecido. En este tiempo hemos potenciado el club", resumió Vinderola, quien remarcó que actualmente Comercial cuenta con escuelita, premini, mini, U13, U15, U17 y U21 en la rama masculina, además de categorías femeninas U15 y U17.

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A lo largo de estos años, el club también tuvo primera división femenina y logró participar en torneos provinciales, una de las metas que se había planteado la subcomisión desde el comienzo de su gestión.

"El año pasado se logró competir en provinciales, que era uno de los objetivos planteados desde el inicio. El club nunca lo había hecho y hemos llegado a instancias finales", destacó.

Uno de los aspectos centrales del proceso fue la transformación de la infraestructura del gimnasio Osvaldo Giorgetti. Cuando comenzó la actual gestión, Comercial disponía de una sola cancha de parquet y, posteriormente, sumó una cancha auxiliar de aproximadamente 380 metros cuadrados.

La inundación, sin embargo, provocó graves daños y obligó a replantear completamente el espacio.

"La inundación nos rompió todo, pero la reconstrucción permitió diseñar un gimnasio con una superficie cercana a los 1.200 metros cuadrados, incorporando también el espacio necesario para la práctica de futsal", aseveró.

El dirigente contó que participó directamente del diseño de la nueva configuración del Giorgetti, una propuesta que luego fue aprobada por el club.

"El diseño del Giorgetti, como está hoy, lo realicé yo. Lo fuimos craneando junto con otras personas y terminó en cómo está hoy, con las dependencias como se armaron y un espacio que reluce en toda su dimensión", resaltó.

La nueva distribución permite aprovechar mucho mejor las instalaciones y trabajar con diferentes categorías. Además, el gimnasio cuenta con equipamiento de alto nivel, entre ellos jirafas profesionales.

"Las instalaciones que hoy tiene Comercial no tienen que envidiarle a ninguna de Bahía. De hecho, es una de las canchas más importantes de la ABB", afirmó Vinderola.

Actualmente, la actividad se extiende durante toda la semana y abarca tanto las categorías formativas como el maxibásquet masculino y femenino.

"Tenemos completa la tira de todas las categorías. El objetivo es que el crecimiento deportivo vaya acompañado por una recuperación de la cantidad de jugadores. Antes de la inundación se había llegado a reunir entre 150 y 160 chicos, mientras que actualmente la cifra ronda los 100 o 110", puntualizó.

"Lo ideal para nosotros sería tener una nómina de entre 180 y 220, cifra que en algún momento se llegó a tener en estos ocho años", repasó.

La salida temporal del club durante la reconstrucción afectó especialmente a los más pequeños. Muchos tuvieron que trasladarse a Bahía Blanca para continuar entrenando en instituciones que prestaron sus instalaciones.

"White ha sufrido mucho. Se tenían que trasladar a Bahía a entrenar, estar de cancha en cancha que nos prestaban los clubes. Todo eso llevó a que los más chicos abandonen", relató.

Ahora, con el Giorgetti nuevamente operativo, la intención es recuperar a esos jugadores y sumar nuevos integrantes.

"Yo creo que con la competencia como está, siguiendo la formación, siguiendo las competencias provinciales y algunas competencias a las que podemos clasificar el año que viene, la nómina va a aumentar. Vamos a andar cerca de los 150 o 160 chicos", proyectó.

El desafío de sostener la actividad

Vinderola también puso el foco en el esfuerzo que realizan las familias, los profesores y la subcomisión para mantener en funcionamiento la disciplina.

"Hay mucha gente trabajando para seguir sosteniendo el club y que los chicos puedan seguir teniendo su segunda casa", remarcó.

En ese sentido, destacó que el actual es, desde su perspectiva, el año más complejo en materia económica de los nueve que lleva trabajando en el club.

"No solamente lo está sufriendo Comercial, sino que hay muchos clubes de nuestra localidad y de Bahía que están bastante complicados. Tenemos que seguir sosteniendo el club y que los chicos puedan seguir disfrutando del Giorgetti, en las condiciones que lo tenemos y con la cantidad de horas que está abierto", concluyó.

El equipo que sostiene el proyecto

El staff de entrenadores de básquet del Club Atlético Puerto Comercial está integrado por Lucas Mazzarini, Ezequiel Perrin, Mario Zaccara, Jorge Bóveda, Andrés Del Sol y Gustavo Candia, mientras que los preparadores físicos son Darío Blanco y Agustín Parga.

El área de nutrición está a cargo de Sofía Cudina.

El trabajo de la subcomisión de básquet está conformado por Magalí Lomolino, Martina Alfaro, Soledad Santos, Natalia Rachi, Ruth Santiago, Darío Pereyra, Néstor Alfaro, Fabián Feliccetti, Juan Manuel Santos, Lucas Vinderola y Luis Rodríguez.