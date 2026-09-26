Se conoció la resolución de la FIA que cambió la sanción a Colapinto

La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) dictaminó el fallo definitivo que sanciona a Franco Colapinto tras provocar un múltiple accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se corrió este sábado en el circuito callejero de Bakú.

La Federación dispuso que el piloto argentino perderá 5 puestos en el próximo Gran Premio de Baréin, que se correrá el próximo domingo 4 de octubre. Es decir, si bien en principio se le aplicaron 10 segundos de penalidad -según las medidas habituales- como no terminó la carrea esa sanción no pudo aplicarse. Por eso la FIA la convirtió en un nuevo fallo.

En la vuelta 36 y luego de una carrera muy prolija, en general, en la recta principal Colapinto intentó meterse por la parte interna de la primera curva, desestabilizando en esa maniobra a su compañero Pierre Gasly (Alpine) y al británico Lando Norris (McLaren), quienes al igual que el bonaerense, se vieron obligados a abandonar por los daños en sus respectivos monoplazas.

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En ese momento Franco iba 10º, en zona de puntos para el campeonato, mientras que Gasly iba 7º.

Además, la escudería Racing Bulls se les escapó en la pelea por el 5º puesto del campeonato de constructores porque el británico Arvid Lindblad aprovechó la situación para cruzar la bandera a cuadros en la séptima colocación.

Este abandono representó además el fin de la racha de 30 carreras seguidas completadas para Colapinto en la categoría.