A pesar de la ráfaga de Lucas Faggiano, Boca se quedó sin final en China

Muy cerca de dar el golpe estuvo Boca, que perdió en la semifinal ante Vilnius Rytas, 77 a 70, en el Beijing, National Indoor Stadium, por la Copa Intercontinental.

De esta manera, los lituanos jugarán por el título ante G-League United, que previamente derrotó a RSSB Tigers por 114 a 95 y de esta manera se metió por tercera vez consecutiva en la definición del torneo, aunque nunca fue campeón.

El xeneize, que no había partido como favorito, tuvo chances hasta el final ante el gran candidato. De hecho, estaba al frente, 67-66, a falta de 4 minutos.

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El bahiense Lucas Faggiano, otra vez apareciendo en algún momento con su mano caliente, terminó con 11 puntos (3-4 en triples y 1-2 en dobles), más 2 asistencias, en 16m21.

Mirá los tres triples de Lucas:

Leo Lema aportó 12 puntos y 6 rebotes, el estadounidense Michael Warren terminó con 16 puntos (6-7 en t2) y Francisco Cáffaro bajó 8 rebotes, además de convertir 9 puntos.

En los lituanos, Augustas Marciulionis fue el principal anotador, con 14 puntos, además de tomar 6 rebotes y dar 5 asistencias.

Mañana domingo Boca jugará por el tercer puesto, a las 3.30, ante RSSB Tigers.