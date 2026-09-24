XIII Juegos Suramericanos: la espectacular agenda nacional del viernes 25
Habrá acción en atletismo, bádminton, balonmano, canotaje, escalada, fútbol, karate, pádel, polo acuático, ráquetbol, sóftbol, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y vóleibol.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El decimotercer día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 18 disciplinas.
Sobresale la final del fútbol masculino, entre la Selección Argentina y Paraguay, en el estadio de Newell's.
Además, el combinado nacional de sóftbol, con los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Sáenz, irá por la medalla de oro ante Venezuela.
También continuará el canotaje velocidad, con la presencia del olímpico Agustín Vernice.
En tanto, se definirán las últimas medallas del tiro con arco, del atletismo y del vóleibol masculino.
El programa de actividades para este viernes es el siguiente:
Bádminton (Rosario)
11:10 - Individual masculino / Semifinal, con Nicolás Oliva vs. Brasil
Fútbol (Rosario)
15:00 - Por el oro, Selección masculina vs. Paraguay
Karate (Rosario)
09:00 a 12:00 - Kumite -68 kg femenino / Round robin, con Selena Ibarra
09:00 a 12:00 - Kumite -84 kg masculino / Round robin, con Diomid Petrenko
09:00 a 12:00 - Kumite +68 kg femenino / Round robin, con Pilar Calisto
14:00 - Kumite +84 kg masculino / Round robin, con Brandon Ledesma
Finales desde las 16:00
Polo acuático (Rosario)
15:00 - Semifinal, Selección femenina vs. Colombia
19:30 - Semifinal, Selección masculina vs. Colombia
Ráquetbol (Rosario)
11:15 - Equipos femenino / Semifinal, con Natalia Méndez vs. Ecuador
12:00 - Equipos masculino / Semifinal, con Fernando Kurzbard vs. Chile
Squash (Rosario)
12:30 - Equipos femenino / Semifinal vs. Colombia
14:00 - Equipos masculino / Semifinal vs. Perú
Taekwondo (Rosario)
10:00 - Poomsae tradicional individual femenino / Final, con Clara Ansedes
10:00 - Poomsae tradicional individual masculino / Final, con Fernando Gilette
10:00 - Poomsae estilo libre equipo mixto / Final, con Clara Ansedes y Fernando Gilette
10:00 - Poomsae estilo reconocido pareja mixto / Final, con Clara Ansedes y Fernando Gilette
Tenis (Rosario)
10:00 - Individual masculino / Semifinal, con Juan Manuel La Serna vs. Venezuela
No antes de 11:30 - Individual femenino / Semifinal, con Jazmín Ortenzi vs. Luciana Moyano
No antes de 11:30 - Individual masculino / Semifinal, con Lautaro Midón vs. Luciano Ambrogi
14:30 - Dobles masculino / Final, con Midón-La Serna vs. Colombia
14:30 - Dobles mixtos / Final, con Moyano-Ambrogi vs Chile
14:30 - Dobles femenino / Final, con Giovannini-Ortenzi vs. Chile
Tenis de mesa (Rosario)
12:00 - Equipo femenino / Grupo A, con Codina-Molero-Argüelles
16:00 - Dobles femenino / Semifinal
Tiro con arco (Rosario)
09:20 - Equipos mixto recurvo / Cuartos de final, con Alma Pueyo López-Esteban Silva
09:20 - Equipos mixtos compuesto / Cuartos de final, con Eugenia González Briozzo-Iván Nikolajuk
15:00 - Recurvo individual femenino / Por el bronce, con Alma Pueyo López
Vóleibol (Rosario)
19:00 - Final, Selección masculina vs. Chile
Atletismo (Santa Fe)
09:00 - Heptatlón femenino / Salto en largo, con Mariam Buenanueva
09:05 - Lanzamiento de martillo femenino / Final, con Giuliana Baigorria
09:15 - Salto triple masculino / Final, con Nazareno Melgarejo
09:45 - 4 x 100 m relevo masculino / Final, con L. Villegas-Ciampitti-T. Villegas-Londero
09:50 - Heptatlón femenino / Jabalina, con Mariam Buenanueva
10:15 - 4 x 100 m relevo femenino / Final, con Fritzche-Cossio-Lamboglia-D'Amico
10:45 - Heptatlón femenino / 800 metros, con Mariam Buenanueva
18:00 - Salto en alto femenino / Final, con Betsabé Páez
18:05 - Lanzamiento de martillo masculino / Final, con Joaquín Gómez y Tomás Olivera
18:40 - 3000 m obstáculos masculino / Final, con Tomás Vega
18:55 - 3000 m obstáculos femenino / Final, con Micaela Levaggi y Belén Casetta
19:15 - 4 x 400 m relevo masculino / Final
19:30 - 4 x 400 m relevo femenino / Final
Balonmano (Santa Fe)
19:30 - Los Gladiadores vs. Uruguay
Canotaje slalom (Santa Fe)
09:50 - KX Kayak cross femenino / Semifinal, con Nerea Castiglione
10:15 - KX Kayak cross masculino / Semifinal, con Matías Contreras
Canotaje velocidad (Santa Fe)
08:00 - K2 500 femenino / Final, con Rojas-Garro
08:10 - K2 500 masculino / Final, con Vernice-Carreras
08:20 - C1 500 femenino / Final, con Sabrina Zuccoli
08:30 - C1 500 masculino / Final, con Aramis Sánchez
10:30 - K2 500 mixto / Final, con Rojas-Vernice
10:40 - C2 500 mixto / Final, con Zuccoli-Gallardo
12:30 - K1 500 masculino / Final, con Brenda Rojas
12:40 - K1 500 femenino / Final, con Agustín Vernice
14:40 - K1 1000 masculino / Final, con Agustín Vernice
14:50 - C1 1000 masculino / Final, con Aramis Sánchez
16:00 - K1 200m femenino / Final, con Brenda Rojas
16:10 - C1 500m femenino / Final, con Tais Trimarchi
Escalada (Santa Fe)
10:00 - Dificultad masculino / Clasificación, con Jerónimo Boque Biscayart, Franco Medina y Alejo Suter
10:00 - Dificultad femenino / Clasificación, con Valentina Aguado, Luján Herrera y Marian Luna Micheri
Finales desde las 16:00 y 17:00
Sóftbol (Paraná)
16:30 - Por el oro, Selección masculina vs. Venezuela
Pádel (Rafaela)
No antes de las 16:00 - Dobles femenino / Final, con Victoria Vilchez-Maria Mosca vs. Chile
No antes de las 18:00 - Dobles Masculino / Final, con Santino Contreras-Ignacio Piotto vs. Paraguay
Surf (Mar del Plata)
10:00 - Shortboard masculino / Repechaje, con Thiago Passeri
11:00 - Longboard femenino / Por el bronce, con Evelyn Gontier
12:20 - Bodyboard femenino / Final, con Isabella Assmann