Quién es Laura De Marinis, la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad

La jueza Laura De Marinis, que sobreseyó a un menor de 14 años y declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil, ejerce su función desde 2023 y ya tuvo fallos polémicos, como el de dejar sin efecto la prisión domiciliaria del joven que agredió y dejó en coma a un playero en el porteño barrio de Monserrat.

La jueza, que según anunció esta mañana el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, será denunciada para hacerle juicio político, entró en el ojo de la tormenta al declarar inconstitucional un el artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la punibilidad desde los 14 años y sobreseyó a un adolescente acusado de tentativa de robo.

De Marinis es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad y cuenta con una extensa trayectoria vinculada a la problemática de los menores en conflicto con la ley penal.

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Ingresó a la Justicia en 2006, antes de recibirse de abogada, y pasó por distintos cargos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Desde 2017 se desempeñó en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil de la Defensoría General Adjunta porteña. Tras superar un concurso del Consejo de la Magistratura, juró como jueza el 19 de diciembre de 2023.

Pocos días después intervino en uno de los casos de violencia juvenil de mayor repercusión de los últimos años: el ataque contra Arturo López, el playero de un garaje de Monserrat que en 2021 recibió un golpe de un adolescente y quedó con graves secuelas.

El agresor había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión y De Marinis dispuso en diciembre de 2023 dejar sin efecto la prisión domiciliaria que cumplía, aunque mantuvo su control mediante una tobillera electrónica y la prohibición de abandonar el país, una decisión fuertemente cuestionada por la familia de la víctima.

La magistrada también hizo públicas sus posiciones sobre la Justicia juvenil. En abril pasado, durante una entrevista en streaming, recordó su experiencia como voluntaria en el Hogar de Cristo del barrio 1-11-14 y sostuvo que el proceso penal de un adolescente debe tener una finalidad socioeducativa.

En esa oportunidad también expresó reparos frente a la reforma del Régimen Penal Juvenil y advirtió que podía trasladar a los tribunales conflictos que hasta entonces se resolvían en otros ámbitos, incluidos episodios escolares.

Este lunes, De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 y sobreseyó a un adolescente de 14 años investigado por un intento de robo. La jueza consideró que reducir la edad de punibilidad constituye una medida regresiva en materia de derechos de niños y adolescentes.

El fallo, según aclaró la propia De Marinis, no suspende la vigencia general de la ley, y solo es aplicable en el caso del menor que sobreseyó.

La resolución provocó la reacción de Jorge Macri, quien anunció que promoverá el juicio político de la magistrada y cuestionó públicamente su decisión.

El fallo de De Marinis se conoce pocos días después de una medida similar en la provincia de Buenos Aires, de la jueza Marta elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de esa misma ley.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora anuló la medida por considerar que un juez de primera instancia no tiene la potestad de dejar sin efecto de manera colectiva y general una norma nacional en todo el territorio provincial, por lo que le ordenaron revisar su competencia con urgencia. (NA)