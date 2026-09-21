Un aguará guazú deambulaba por Rosario: cómo fue el operativo de rescate

Un aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) que deambulaba por la ciudad de Rosario fue rescatado tras el aviso de trabajadores de una empresa local.

El ejemplar, que fue visto en las inmediaciones de las avenidas Uriburu y Circunvalación, fue puesto a resguardo el pasado jueves a través de un operativo coordinado por personal especializado de la Policía Ecológica.

De esa manera, el aguará guazú fue trasladado al Centro de Rescate, Interpretación e Investigación “La Esmeralda”, en la ciudad de Santa Fe, donde se activó el protocolo sanitario e integral previsto para los monumentos naturales provinciales.

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Allí, tras el diagnóstico de los equipos veterinarios y técnicos se determinará el estado de salud del animal para luego definir el momento adecuado para su liberación en su hábitat natural. La especie habita pastizales, bañados y esteros del centro y norte argentino.

La reinserción solo se concretará cuando el ejemplar reúna las condiciones necesarias para sobrevivir por sus propios medios.

El aguará guazú, el zorro grande

Como su nombre lo indica, el aguará guazú (zorro grande en guaraní) es el cánido más grande de Sudamérica y en Argentina se encuentra su población más austral.

La especie está categorizada como Vulnerable a nivel nacional por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) y como Casi Amenazada en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a nivel global.

En Santa Fe cuenta con protección prioritaria en el marco de la Ley Provincial N.º 12.182.

Sus principales amenazas son la pérdida de hábitat, los atropellamientos en rutas y caminos, y la caza basada en mitos erróneos sobre su comportamiento. (NA)