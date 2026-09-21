Murió Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford, a los 27 años

El joven modelo Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió a sus 27 años en un centro de rehabilitación, según consta en los registros del forense del condado de Los Ángeles. La noticia fue publicada por el medio estadounidense TMZ y posteriormente confirmada por su familia.

De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el fallecimiento de Presley se produjo el domingo en un centro de rehabilitación y aún no se han dado a conocer las causas de su muerte. La autopsia aún no ha concluido, según TMZ.

A través de un comunicado que el representante de Cindy Crawford envió a varios medios, la familia solicitó privacidad "durante este momento tan difícil y doloroso".

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Presley era el hijo mayor de la modelo Crawford y de Rande; también era hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. Al igual que su madre y su hermana, el joven fue modelo.

En enero de 2019, Gerber fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y condenado a 3 años de libertad condicional. Además, se le ordenó completar un programa para conductores ebrios y dos días de servicio comunitario.

Poco antes de su fallecimiento, Presley había hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión y el abuso de sustancias. En un video que posteriormente eliminó, dijo estar medicado con buprenorfina, Xanax y Valium, para tratar sus "ataques de pánico".

“Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, declaró en el podcast Studio 22. “[La salud mental] es un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y tiene muchísimas facetas”, agregó.

Presley había manifestado su deseo de poder ayudar a personas en su misma situación: “Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algo que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y aquí no hay prejuicios. He visto muchas cosas y he aprendido mucho. Espero poder haber cometido esos errores por otros, para que no tengan que cometer los mismos que yo cometí”. (NA)