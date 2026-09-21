Torneo de Pesca del STMBB: una vieja tradición que vuelve por pedido de los afiliados

Había una actividad que aparecía una y otra vez entre los pedidos de los afiliados del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca: que volviera el tradicional torneo de pesca en Monte Hermoso.

Después de varios años sin organizarse (la última edición fue el 28 de octubre de 2018), finalmente la espera tiene fecha de vencimiento. El certamen se realizará el domingo 1 de noviembre, de 10 a 15, en la zona de la Bajada Náutica, en el sector de El Sauce, y marcará el regreso de una propuesta que combina deporte, recreación y encuentro entre trabajadores y sus familias.

“Es una actividad que tiene muchos adeptos. De hecho, ni bien asumí en el cargo, uno de los pedidos más insistentes de los afiliados era la vuelta de este torneo, que por distintos motivos no se venía organizando”, explicó Pablo Landeiro, secretario de Deportes del STMBB y uno de los responsables de la organización y fiscalización.

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La intención de recuperar la competencia ya había surgido el año pasado, aunque las dificultades para encontrar una fecha disponible obligaron a postergar el proyecto.

“Intentamos organizarlo el año pasado, pero no llegamos con los tiempos, ya que no quedaban fechas disponibles en Monte Hermoso”, señaló Landeiro.

Ahora, luego de coordinar el calendario con las autoridades del balneario, la actividad tiene fecha confirmada y las inscripciones ya están en marcha.

El atractivo principal estará, naturalmente, en la competencia. El ganador se llevará $4 millones en efectivo, mientras que el segundo recibirá $2 millones y el tercero, $1 millón.

Pero no serán los únicos reconocimientos. También habrá premios especiales para los primeros 15 puestos, con la intención de ampliar las posibilidades de premiación y mantener el interés hasta el final de la jornada.

“No pusimos categorías. Quien saque el pescado de mayor peso se lleva el premio mayor, que son 4 millones de pesos en efectivo. El segundo se llevará dos millones y el tercero, un millón. Pero además habrá premios sorpresas para los 15 primeros”, explicó Landeiro.

La elección de noviembre tampoco es casual.

“Es una fecha propicia para los pescadores. No sólo porque suele haber buen clima en noviembre, sino porque empieza a haber más pique y más variado”, sostuvo.

Las expectativas de convocatoria son importantes. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y, según explicó el secretario de Deportes, la respuesta inicial permite pensar en un torneo con una participación significativa.

“Pese a que todavía falta bastante, marchan a muy buen ritmo, así que las expectativas son muy buenas. Aspiramos a tener entre 80 y 100 cañas participando”, anticipó.

Pensada para afiliados

El torneo será exclusivo para afiliados del STMBB, aunque se permitirá la participación de un familiar por cada trabajador. También podrán anotarse quienes hayan egresado del sistema municipal.

Los valores establecidos son de $80.000 para caballeros, $60.000 para damas, $60.000 para egresados del sistema y $40.000 para cadetes de hasta 16 años.

Además, la organización incorporó alternativas para facilitar el pago. La inscripción, a través de la web del STMBB, podrá abonarse mediante descuento por recibo de sueldo, en hasta tres cuotas para una persona o hasta cinco cuotas cuando se inscriban dos o más integrantes.

Y habrá un incentivo extra para quienes participen: cada inscripto recibirá un sándwich de milanesa durante la jornada.

Mucho más que tirar la caña

Detrás de las cinco horas de competencia existe una organización que requiere bastante más que definir una fecha y elegir un lugar.

Landeiro tendrá a su cargo, junto con Lorena Malvar, la fiscalización del certamen. Aunque, como suele suceder en las actividades del gremio, quienes están detrás de la organización también tendrán la posibilidad de disfrutar de la jornada.

“Junto con Lorena nos dedicaremos a fiscalizar, pero seguramente Miguel (Agüero) y varios integrantes más de comisión directiva van a tirar la caña”, contó.

La logística es uno de los principales desafíos.

“Organizar un certamen de este tipo no es sencillo. Hay muchos detalles a tener en cuenta, además del traslado, y se trata de no dejar nada librado al azar para que todos puedan disfrutar de la jornada”, explicó.

Y añadió: “Por suerte contamos con un gran grupo de trabajo, conformado por Pablo Cuesta, Lautaro Caputo, Sergio Goroso y Mariano Bardon, entre muchos otros colaboradores”.

Por eso, el regreso del torneo de pesca tiene también un significado que excede la competencia. Es la recuperación de una actividad que los propios trabajadores venían reclamando y, al mismo tiempo, una señal de que el deporte puede volver a ocupar un lugar importante dentro de la vida institucional del sindicato.

En noviembre, después de varios años, habrá nuevamente cañas, pique, competencia y premios. Pero, sobre todo, la posibilidad de recuperar una de esas jornadas que trascienden el resultado y terminan funcionando como espacios de encuentro entre compañeros y familias.

Otras iniciativas

La recuperación del torneo se inscribe, además, en una intención más amplia de la Secretaría de Deportes: volver a generar propuestas que permitan compartir actividades por fuera del ámbito estrictamente laboral.

“En lo que respecta a En Deportes siempre hay proyectos en análisis. Nos gustaría organizar una jornada en el predio con distintas actividades recreativas, en una especie de Olimpíadas internas”, adelantó Landeiro.

Entre las ideas también aparece una propuesta novedosa: incorporar fútbol para mujeres, tomando como referencia experiencias de otras disciplinas.

“La intención es es sumar fútbol para las madres, algo similar al Mami Hockey”, comentó.

El desafío, en este caso, pasa por contar con lugares adecuados para desarrollar esas iniciativas.

“Chocamos contra la falta de espacios. Después de perder el gimnasio en el temporal de diciembre de 2023, casi todos los lugares que nos quedaron son al aire libre”, explicó.