Una pareja, muchas preguntas: “La casa que no tenemos” llega al Gran Plaza

¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Qué lugar ocupan los mandatos en una pareja? ¿Qué hacemos con nuestros fantasmas, nuestras diferencias y esas preguntas que muchas veces quedan dando vueltas?

Por ahí transita “La casa que no tenemos”, el espectáculo de Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti que llegará a Bahía Blanca para convertir el escenario en un espacio de conversación y pensamiento compartido. La función será el Sábado 14 de Noviembre a las 21 horas en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170).

La propuesta nació como un podcast y ahora abre sus puertas en el teatro para recorrer temas que atraviesan a cualquier pareja —el amor, el cuerpo, los mandatos y los fantasmas— y llevarlos también hacia preguntas más amplias sobre el mundo, el colapso, las utopías, la desazón y la esperanza.

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Más que una obra para sentarse simplemente a observar, “La casa que no tenemos” propone involucrar al público en esas conversaciones: tomar partido, cuestionarse, reconocerse en alguna experiencia o simplemente dejar que una pregunta abra un nuevo debate.

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