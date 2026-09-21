Una pareja, muchas preguntas: “La casa que no tenemos” llega al Gran Plaza
Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti llevan al escenario su exitoso podcast, en una propuesta que combina conversación, reflexión y debate sobre el amor, los vínculos y las contradicciones de la vida cotidiana. Las entradas están disponibles en OpenShow.com.ar
¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Qué lugar ocupan los mandatos en una pareja? ¿Qué hacemos con nuestros fantasmas, nuestras diferencias y esas preguntas que muchas veces quedan dando vueltas?
Por ahí transita “La casa que no tenemos”, el espectáculo de Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti que llegará a Bahía Blanca para convertir el escenario en un espacio de conversación y pensamiento compartido. La función será el Sábado 14 de Noviembre a las 21 horas en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170).
La propuesta nació como un podcast y ahora abre sus puertas en el teatro para recorrer temas que atraviesan a cualquier pareja —el amor, el cuerpo, los mandatos y los fantasmas— y llevarlos también hacia preguntas más amplias sobre el mundo, el colapso, las utopías, la desazón y la esperanza.
Más que una obra para sentarse simplemente a observar, “La casa que no tenemos” propone involucrar al público en esas conversaciones: tomar partido, cuestionarse, reconocerse en alguna experiencia o simplemente dejar que una pregunta abra un nuevo debate.
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