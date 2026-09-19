"El amor que permanece", laureado filme islandés para Amantes del Cine

Esta semana el Círculo de Amantes Del Cine estrenarán 'El amor que permanece' del Director islandés Hlynur Pálmason.

Pálmason (Islandia, 1984) es Director, Guionista y artista visual. Su primer film fue 'Winter Brothers' (2017) y en su obra se destacan 'A White, White Day' (2019) o 'Godland' (2022), entre otros.

En su argumento se describe un año en la vida de una familia mientras los padres atraviesan su separación. A través de viñetas íntimas y sucesos extraños, la película explora las complejidades de la familia, el amor y el impacto de los recuerdos compartidos.

El film fue rodado en celuloide (35 mm) y no para de cosechar elogios de los cinéfilos de todo el mundo.-Palm Dog (a Panda) en el Festival De Cannes 2025.-Premio a la Mejor Fotografía, Premio de la Prensa Internacional y Premio Cine Europa en el Festival de Cine Europeo 2025.

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-Premios al Mejor Film, al Mejor Director, al Mejor Actor (Sverrir Gudnason), a la Mejor Actriz (Saga Garðarsdóttir), a la Mejor Actriz de Reparto (Ída Mekkín Hlynsdóttir) al Mejor Actor de Reparto (Ingvar Sigurdsson), al Mejor Guion y a la Mejor Fotografía, en los Premios Edda 2026 (Islandia)

"El amor que permanece" será estrenado este domingo 20 y martes 22 de septiembre, en el Cine Visual, a las 19:30.