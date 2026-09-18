La Orquesta Sinfónica Provincial presenta un concierto a puro jazz

La Orquesta Sinfónica Provincial ofrecerá una única función el sábado 19 de septiembre a las 20:00 en el escenario del Gran Plaza Teatro (Alsina 170). Este evento forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Director Luis Falcón

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Raphael González

Bajo la batuta del director invitado Luciano Falcón, y la participación como solista de clarinete, Raphael Gonzalez, se desarrollará un repertorio que incluye las siguientes obras: “Tres preludios” de George Gershwin (con arreglos de Rozemond); “La tumba de Couperin” de Maurice Ravel; “Primera Rapsodia para clarinete y orquesta” de Claude Debussy; entre otras.

Este concierto representa una oportunidad única para disfrutar de la amplitud de la orquesta en la interpretación de obras que unen tradición y ritmo, ofreciendo al público una experiencia musical de gran riqueza y diversidad.

Las entradas podrán adquirirse en el Gran Plaza Teatro (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Se ofrecen descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.