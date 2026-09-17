Dalia Gutmann llega a Bahía con un show para reírse de todo eso que no podemos controlar

¿Quién no tuvo alguna vez la sensación de tener demasiadas cosas en la cabeza? ¿Quién no se propuso bajar un cambio y terminó haciendo exactamente lo contrario?

Desde ese lugar parte Dalia Gutmann en No me calmo nada, un espectáculo de humor en el que transforma experiencias cotidianas, vínculos, inseguridades, el paso del tiempo y las contradicciones de la vida adulta en material para reírse de uno mismo.

Con más de 20 años de trayectoria en la comedia y una extensa experiencia sobre los escenarios, Dalia construyó un estilo propio, directo y muy personal. El espectáculo fue reconocido con el Premio Estrella de Mar 2026 a Mejor Espectáculo de Humor.

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La propuesta llega a Bahía el Jueves 22 de Octubre a las 20:30 en el Gran Plaza Teatro, para una noche en la que probablemente más de uno termine pensando que eso que le pasa todos los días... también puede ser bastante gracioso.

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