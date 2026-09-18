Fiesta Enclave vuelve con una nueva noche de música, percusión y baile

Después de sus primeras ediciones, Enclave vuelve a encontrarse con su público para una nueva Fiesta Enclave JAM, una propuesta que combina percusión, música en vivo, improvisación y baile.

La presentación será el Sábado 10 de Octubre a partir de las 21 horas en el Centro Cultural La Panadería, donde el grupo bahiense desplegará su particular fusión de percusión por señas y música en vivo.

Pero esta vez la propuesta va un poco más allá: durante la noche habrá una JAM de improvisación, con músicos invitados que podrán sumarse al escenario para tocar junto a Enclave. Además, la música continuará con un DJ Set de Bruce 83, tanto en la previa como después del show, hasta las 2 de la mañana.

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Esta nueva edición de la Fiesta Enclave se presenta así como una noche para escuchar, bailar y ser parte de una experiencia que el propio grupo define como un encuentro de música, energía y comunidad.

Más información y entradas en OpenShow.com.ar