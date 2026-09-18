Fiesta Enclave vuelve con una nueva noche de música, percusión y baile
El grupo de percusión bahiense presenta la nueva edición de Fiesta Enclave JAM. Será el Sábado 10 de Octubre en el Centro Cultural La Panadería, con música en vivo, improvisación y DJ hasta la madrugada. Las entradas están a la venta en OpenShow.com.ar
Después de sus primeras ediciones, Enclave vuelve a encontrarse con su público para una nueva Fiesta Enclave JAM, una propuesta que combina percusión, música en vivo, improvisación y baile.
La presentación será el Sábado 10 de Octubre a partir de las 21 horas en el Centro Cultural La Panadería, donde el grupo bahiense desplegará su particular fusión de percusión por señas y música en vivo.
Pero esta vez la propuesta va un poco más allá: durante la noche habrá una JAM de improvisación, con músicos invitados que podrán sumarse al escenario para tocar junto a Enclave. Además, la música continuará con un DJ Set de Bruce 83, tanto en la previa como después del show, hasta las 2 de la mañana.
Esta nueva edición de la Fiesta Enclave se presenta así como una noche para escuchar, bailar y ser parte de una experiencia que el propio grupo define como un encuentro de música, energía y comunidad.
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