Plantarán marihuana en Cabrera, expectativa por El Cholo y el bahiense que le ganó a un gigante global

--Hola, Juan, ¿cómo va todo?

--Buen día, José Luis. Todo bien, ¿y vos?

--Muy bien, aunque es una pena que no haya superclásico en la semifinal de la Copa Sudamericana. Nos dejaron en banda y ahora tendremos que disputar un lugar en la final con un equipo brasileño.

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--Te diría que se salvaron, ja, ja. Dale, no gastemos tiempo en pavadas, pedite los primeros cortados y hablemos de cosas importantes.

--¿Por ejemplo?

--No sé, capaz podrías tirar info sobre cuándo empieza la recuperación del ex Camino Sesquicentenario, entre El Cholo y Bosque Alto.

--Mirá, mañana está prevista la apertura de ofertas en la licitación dispuesta por la Muni, así que las obras podrían empezar, si todo marcha bien, en noviembre.

--Vi que harán tareas de bacheo y reencarpetado, junto con nuevas bases y carpetas asfálticas. Todo con recursos del Consorcio del Puerto y del Municipio.

--Sí, tal cual, abarcarán unos siete kilómetros y se estima que las obras estarán finalizadas a mediados de 2027.

--Che, me quedé pensando, ¿estos días encararán algún tipo de trabajo previo? Te lo pregunto porque se viene la Exposición Rural de Bordeu y el asfalto está en estado calamitoso.

--Justo ese fue un tema que se planteó durante la conferencia de prensa ofrecida por autoridades de la Sociedad Rural local para dar detalles de la muestra.

--¿Y qué dijeron?

-- El presidente de la entidad, Nicolás González Martínez, dijo que la Municipalidad siempre les da una mano, así que seguramente habrá algún tipo de mejora.

--No sabía que habías ido a la rueda de prensa. Sinceramente, me llama la atención porque lo tuyo está más vinculado al puerto. Seguro luego disfrutaste de algún suculento agasajo a la prensa, ¿me equivoco?

--Ja, ja. “No comments”, diría el Colo Basile. Eso sí, te cuento que de la presentación también tomaron parte Roberto Eizaguirre y Facundo Olavarría, vicepresidente y gerente de la rural, respectivamente, y Luciano Janyistabro, de la firma rematadora Productores Rurales del Sud.

--¿Algo para destacar?

--Varias cosas. La muestra arrancará el jueves 1 de octubre y finalizará el lunes 5, día de las ventas. Sábado y domingo la entrada costará 10 mil pesos y el resto de los días será gratis. Ah, me olvidaba, jubilados y menores no pagan. Ojalá el clima acompañe.

--Los últimos años vino acompañando. Confiemos en que la Primavera que comienza mañana les dé una mano grande…

--Tal cual, sobre todo por la cantidad de gente que suele concurrir a la muestra. Y un dato importante: todos los espacios dedicados al sector comercial se encuentran vendidos y en lista de espera hay casi 200 comercios que quieren participar.

--Ya deben estar pensando en ampliar el predio, ¿no?

--Sí, la idea es sumar algunas hectáreas más a la exposición.

--Juan, recién hablamos de la obra del ex camino Parque Sesquicentenario y me acordé que el viernes el intendente, en el marco de la visita de Milei a la ciudad, le pidió una audiencia.

--Sí, la idea de Susbielles era poder hablar de este y de otros tantos temas que hacen a la ciudad,. pero no tuvo respuesta.

--También creo que se quedó esperándolo la gente de TGS, que días previos estuvo preparando todo porque les habían dicho que iban a recibir la visita del jefe de Estado en Galván, pero nada de eso ocurrió. MIlei estuvo en Mega y Dreyfus y sobrevoló la zona donde Pampa Energía construirá una megaplanta de fertilizantes.

--No fue a esa empresa por algo en especial.

--No, probablemente haya sido porque todos los otros proyectos que te mencioné, por más de 3.400 palitos verdes, ya entraron en el RIGI, y este aún no. Igual yo creo en octubre accede a esos beneficios. Pensá que son 3 mil millones de dólares de inversión en Bahía y Vaca Muerta.

--Bueno, ya sé que somos dos sesentones y estamos un poco cansados de la política, pero podrías tirar alguna data.

--Noo... si bien ya todos están moviendo sus fichas aún falta mucho para las elecciones. De todas maneras, ya se habló bastante estos días, por eso me quedo con el video filmado por el Rafa donde una mujer salió al balcón de un departamento en toalla para ver al presi.

--Ja, ja, tenés razón, ese video del Rafa se hizo viral, estuvo en todos los medios nacionales. Bueno, sigamos.

--Dale, ¿querés que te sorprenda con algo raro?

--¡No me digas que hoy vas a pagar los cafés!

--Ja, ja. Escuchá porque esto te va a sorprender: en la avenida Cabrera van a plantar marihuana.

--¿Eh?

--Ah, ¿viste? Te sorprendiste tanto como yo. El tema es así: el otro día pase por Cabrera y Estanislao Lopez, más precisamente entre el predio de los mormones y un vivero y un comercio que vende piletas, y vi que en esa esquina estaban colocando un cercado con rejas de hierro, lo que me llamo la atención.

--Y te pusiste a averiguar qué pasaba.

--Exacto. Y me enteré de que allí van a instalar un establecimiento destinado al cultivo de cannabis con fines terapéuticos y de investigación. Las obras recién están comenzando, pero el proyecto contempla tanto plantas al aire libre como un invernáculo.

--Mirá vos. O sea que no estamos hablando solamente de un galpón o de un laboratorio, sino de una plantación propiamente dicha.

--Así es. Y vale aclarar que todo esto comenzó en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se sancionó la ley que autorizó el uso medicinal del cannabis y abrió la puerta a la investigación científica.

--Aunque después el sistema se amplió, ¿no?

--Claro. Durante el gobierno de Alberto Fernández se dictó una nueva reglamentación y se puso en marcha el REPROCANN, que permitió autorizar el cultivo controlado para tratamientos medicinales, terapéuticos o paliativos. También se avanzó con un marco para proyectos productivos y científicos. Este establecimiento, según pude averiguar, cuenta con una autorización otorgada en aquella etapa. Ahora habrá que ver cuándo terminan las obras y comienza efectivamente el cultivo.

--Bueno, pero seguramente tenés más data. Por ejemplo, quién o quiénes están detrás de esta iniciativa.

--Sí, y primero te aclaro, por si pasás por el lugar, que esto no tiene nada que ver con los invernáculos de cultivos hidropónicos que están detrás de ese predio.

--Ah, sí, los de la ex legisladora Julieta Centeno, dedicados a la producción de lechuga, rúcula, espinaca, etc, etc.

--Claro. Bueno, como te decía, el emprendimiento de cannabis medicinal lo viene impulsando un joven de apellido Fernández, pero hay integrantes más de este proyecto.

--Y Fernández hay millones... Podrías ser más preciso.

--Tenés razón. Me dijeron que son una familia de Tornquist y que tienen ferretería en Bahía. Hace rato que están con este tema, de hecho parece ser que ya tienen un pequeño cultivo en el interior de una vivienda de calle O’Higgins al 400 y que todo forma parte de una asociación y cooperativa de trabajo denominada Grupo Cannábico Bahía Blanca, que promueve el cultivo de esta planta con fines terapéuticos.

--Ah, bien. Es algo formal por lo que veo.

--Totalmente, de hecho a lo largo de estos años la asociación ha difundido permanentemente sus actividades y muchos políticos la visitaron para conocer de qué se trata.

--Bueno, sigamos con otro tema, Juancho.

--Dale, no sé si te enteraste pero el Castillito ubicado frente a la Uni, en avenida Alem, ahora es un café.

--¡Uh, qué buen dato!

--Sí, déjame felicitar a los emprendedores que decidieron recuperar este valioso edificio de nuestro patrimonio bahiense, convirtiéndolo en un moderno y elegante café para que todo el mundo lo conozca y disfrute de su calidez.

--Siempre quise conocer más de cerca ese hermoso inmueble.

--Cuando quieras. De paso te cuento que es una obra del arquitecto catalán Joaquín Saurí para una de las familias de clase alta bahiense que en 1909 le habían pedido un proyecto de chalecito de servicio en Alem, por entonces casi una huella en medio de una zona de quintas.

--El mismo arquitecto que proyectó la Casa del Angel, en Brown y Anchorena y la actual sede del club Sportiva.

--Veo que dominas el tema, José Luis. Recuerdo que el castillito varias veces estuvo a punto de ser demolido pero la Muni lo evitó, así que tenemos que ir.

--Mientras tanto, vos ahora seguí tirando data.

--Dale, sigamos con las inauguraciones. Por ejemplo, el otro día inauguraron una gran ferretería en Washington al 1000, dedicada a la venta de herramientas de una marca multinacional de origen chino.

--Hablando de China. ¿Viste que abrieron otro bazar en O’Higgins casi Brown?

--Exacto, ya te había anticipado el tema. Allí funcionó otro local similar, pero de origen nacional. Y como es tradición, en la inauguración hubo Danza del León, una tradicional ceremonia china que se utiliza para ahuyentar a las malas energías y atraer la buena fortuna.

--Che, hablando de Danza del León, ¿también la hará Luisito Gallego?

---Ja, ja, puede ser. Pronto empieza a comercializar los primeros vehículos de la marca china que en español significa “Construye tus sueños”, que se dedica principalmente a autos eléctricos e híbridos.

--Sí, recuerdo que me comentaste tiempo atrás que ya había un par circulando por Bahía. Sigamos. ¿Necesitás otro cortado?

--Por supuesto. ¿Vos no?

--Dale, vamos con otros dos mientras seguimos tirando chimentos.

--Ok, pero dejame felicitar a los comerciantes de Galería Visión 2000 porque, luego de los enormes daños sufridos el año pasado con la inundación, lograron ponerse de pie.

--Tenés razón, hace rato que no hablamos del tema.

--Sí, a mi correo jflorin@lanueva.com me escribió Verónica y me contó que tienen nueva administración y le están poniendo el pecho para que la galería vuelva a ser parte del centro bahiense. Me dijo que casi el 90 % de los locales están ocupados, tanto en planta baja como en el primer piso.

---Felicitaciones, seguro seguirán mejorando, pese a la difícil coyuntura. ¿Qué más?

--Esta data que te traje es interesante porque demuestra que los pequeños consumidores también pueden ganarle a las grandes compañías.

--¿A ver?

--El tema es así. Resulta que Diego, un bahiense que había hecho una reserva por Booking para disfrutar de unos días en República Dominicana, con su familia, pagó 2.170 dólares por el alojamiento. El problema fue que la reserva nunca quedó confirmada, pero el dinero igual apareció debitado de su tarjeta.

--¿Y no se lo devolvieron cuando hizo el reclamo?

--No. Reclamó ante Booking, desconoció el consumo ante American Express e incluso fue a una mediación, pero no logró recuperar la plata. Booking Argentina sostuvo que no era responsable porque la plataforma y la marca pertenecen a una empresa radicada en Ámsterdam. Por eso inició una demanda con Nicolás Martínez como abogado.

--Y la jueza no compró ese argumento.

--Exactamente. La jueza María Selva Fortunato consideró que Booking Argentina integra la cadena de comercialización del servicio turístico y que, por lo tanto, debe responder frente al consumidor. En un fallo de primera instancia, ordenó devolverle los 2.170 dólares con intereses, pagar las costas y afrontar una multa por no haberse presentado a la mediación. Eso sí: rechazó el daño punitivo porque entendió que no se había probado una conducta deliberadamente grave de la empresa.

--De todos modos, el fallo deja una enseñanza interesante: una empresa no puede desentenderse simplemente porque su casa central esté en otro país o porque el cobro lo haya realizado otra sociedad del mismo grupo.

--Tal cual. Para la jueza, el consumidor contrató confiando en Booking y no tiene por qué conocer cómo se distribuyen internamente las responsabilidades entre sus distintas filiales. Aunque todavía se trata de una sentencia de primera instancia, es un antecedente valioso para quienes atraviesan situaciones similares.

--Por supuesto. ¿Más temas comerciales?

--Varios. Por ejemplo, mañana lunes cumple 40 años el negocio de telas “muy bohemio” de calle Sixto Laspiur al 1200.

--Supongo que tenés la historia de ese comercio, ¿no?

--Sí, lo iniciaron Norma Salina y Jorge Orazi, ya fallecido, en el living de su casa, y debido al crecimiento que lograron tuvieron que alquilar un salón comercial lindero, hasta que construyeron su propio local. Hoy la firma tiene cinco empleadas y quise comentarte este aniversario porque siempre es bueno resaltar historias de esfuerzo y progreso.

--Sin duda.

--Te tiro otro datito interesante. Me dicen que la gran ferretería industrial de avenida Colón al 1400 está en venta porque sus dueños quieren dar un paso al costado y que el negocio siga funcionando, acorde a la Bahía Blanca que se viene.

--Ese comercio nació en calle Fitz Roy y luego se fue a Donado y Nueva Provincia.

--Exacto, comenzó hace 30 años. Bueno, también tengo info de empresarios bahienses que invierten en Río Negro.

--Contame.

--Se trata de dos hermanos vinculados al Mercado Frutihortícola local que ahora desembarcan en Luis Beltrán. Empiezan con 8 hectáreas y 2.250 plantas que comenzarán a dar fruto en unos tres años. Luego irán ampliando el área de producción.

--Che, ya que estamos con gente que invierte, déjame felicitar a Gabriel, el Vasco de Sierra de la Ventana, otro de los que siempre nos lee todos los domingos.

--¿El del espectacular vivero serrano?

--Tal cual, hace casi una década que está en el rubro y el año pasado inauguró una millonaria inversión en Sierra, con un local totalmente nuevo, de 150 metros cuadrados, sobre un lote de 2800 metros cuadrados, y un invernadero de 120 metros cuadrados.

--Sí, vale el reconocimiento para este ingeniero agrónomo y su mujer, paisajista. Me sumo a tus deseos de éxito. Y si querés te tiro un dato de otro comerciante que le mete pasión a lo que hace.

--¿A ver?

--Genaro, propietario del café bahiense ubicado en la primera cuadra de Zapiola, me contó que obtuvieron un nuevo premio. Quedaron entre las 100 mejores cafeterías de Argentina según el tradicional ránking que realiza The Best Coffee Shops. Quedaron 73 entre 360.

--Felicitaciones y que sigan los éxitos. ¿Querés algo más del rubro gastronómico?

--Por supuesto. Dos eventos: el fin de semana se hace la Fiesta del Cubanito en Bahía y parece ser que el sábado se hará la Noche del Pancho, donde todos los comercios ofrecerían sorteos, alguna receta especial del día, por ejemplo pancho con puré arriba, etc. Estate atento.

--Impecable, Juan, yo te agrego que el miércoles se hace la inauguración oficial de La Fija, un nuevo espacio gastronómico dentro del Parque Industrial, luego de una inversión de más de 500 millones de pesos realizada por una empresa local.

--Tenés razón. Y ya que estamos te cuento que la Sociedad de Anestesia, Analgesia y Reanimación bahiense, presidida por Gustavo Coronel, inaugura su segunda sede, con un edificio de cinco pisos, en calle Castelli al 500.

--La actual está en Patricios al 200. ¿Correcto?

--Sí. Como te imaginarás, este es un proyecto muy ambicioso, multifunción, con fines científicos, educativos (posee dos quirófanos de simulación), consultorios, sala de eventos y un pequeño quincho.

--Impecable. ¿Algo cultural antes de ir cerrando?

--Si, nuestro amigo José Valle me comentó que mañana, a las 21, en el Salón de la Coope de calle Zelarrayán al 500 habrá una jornada dedicada a Homero Manzi, y a las 18 se proyectará la película “El ultimo payador”, estrenada en 1950.

--Okaa. Zarpemos. Hasta la semana que viene, Juan.

--Chau, José Luis, feliz primavera, mañana, aunque el clima no acompañe demasiado.