Confirman la pena a un hombre que robó más de 60 animales de distintos campos

La condena por una serie de hechos de abigeato en el partido de Villarino, que reportó el robo de más de 60 animales en menos de 6 meses, fue confirmada y un joven de 22 años tendrá que seguir en prisión.

Así lo dispuso el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que confirmó el fallo, dictado en juicio abreviado, por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía Blanca, de 4 años y medio de prisión para Kevin Ezequiel Bermúdez, domiciliado en Pedro Luro y acusado de sustraer lechones, corderos y terneros para venderlos.

También le confirmaron una multa de 20.454.000 de pesos, fijada como pena accesoria según lo previsto en el Código Penal.

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Le imputaron los delitos de abigeato agravado (4 hechos), abigeato (2 hechos), hurto y maltrato animal, todo en concurso real.

De esa manera se rechazó la apelación del abogado Maximiliano De Mira, representante de Bermúdez.

El defensor cuestionó la acreditación de la autoría en los actos imputados, sostuvo que las cámaras de seguridad identifican un vehículo pero no a sus ocupantes y que la geolocalización telefónica abarca amplias extensiones.

A su vez relativizó los WhatsApp relacionados con la faena y la venta de cortes de carne y consideró desproporcionada la multa.

Sin embargo, los jueces Ricardo Borinsky, Víctor Violini y Ricardo Maidana ratificaron el fallo local.

Cada delito

Hecho 1: el 15 de mayo de 2024, entre las 20.30 y las 23.45, Kevin Bermúdez y otras personas sustrajeron del establecimiento rural de Gustavo Walter Colombo, en cercanías de Ombucta, 23 lechones de entre 10 y 13 kilogramos, un anafe de camping, dos electrificadores rurales, un rifle de aire comprimido, una maza de 12 kilos y una caja con medicación animal y herramientas, retirándose en la camioneta Ford F-100, dominio RJY-671.

Hecho 2: entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023, Bermúdez, en compañía de otras personas, sustrajo ilegítimamente 12 corderos del mismo establecimiento.

Hecho 3: entre el 26 de diciembre y el 27 de diciembre de 2023, Bermúdez, en compañía de otras personas no identificadas, sustrajo ilegítimamente 13 corderos y 3 lechones del mismo establecimiento rural de Gustavo Walter Colombo.

Hecho 4: entre el 12 de junio y el 13 de junio, Bermúdez y otras personas sustrajeron dos terneros de unos 200 kilos cada uno del campo de José Ernesto García, ubicado en Colonia El Fortín.

Hecho 5: entre el 26 de junio y el 27 de junio de 2024, Bermúdez, junto a otras personas no identificadas, sustrajo 7 vacunos del mismo establecimiento de García, previa rotura del alambre que sujetaba el tranquerón de acceso al predio.

Hecho 6: el 18 de julio de 2024, Bermúdez y otra persona robaron un ternero Aberdeen Angus, de pelaje colorado y uno 170 kilos de peso, que se encontraba en un camino vecinal cercano a La Vizcaina, en Teniente Origone, arrendado por Jorge Pablo Bertuccio.

Hecho 7: el 16 de agosto de 2024, en su casa de la calle 107 en Pedro Luro, Bermúdez no alimentó adecuadamente a un perro dogo bajo su guarda, que estaba desnutrido.

Casación explicó que, más allá del juicio abreviado (al cual adhirieron el imputado y la defensa), existen pruebas suficientes para la condena. Entre ellas citaron el análisis de las cámaras que identifican el vehículo usado (Ford F-100), como propiedad de Bermúdez, con detalles de la carrocería.

También el secuestro, durante el allanamiento a su casa, de herramientas de uno de los damnificados y el análisis de mensajes de WhatsApp que aludían a la venta de lechones y cortes de carne, así como publicaciones en Facebook. A su vez citaron el análisis de geolocalización de su teléfono y las antenas, coincidentes con lugares y horarios de los delitos.

"Lejos de fundarse en conjeturas y presunciones, el fallo describe una secuencia de actos basados en una serie de elementos de prueba que conforman serios y concordantes indicios que exceden la mera receptación posterior de los objetos y las carnes, lo que permite afirmar una intervención esencial del aquí imputado en la ejecución de los hechos", explicó Casación.

Camioneta "remirada" y la idea de "lechionar"

Escuchas. Prueba vital fueron las escuchas. En una, un interlocutor le dice a Bermúdez que no podía acompañarlo porque "la camioneta la tiene remirada" y él le respondió que estaba igual: "Hoy me vieron cargando una".

Reproche. En otra comunicación, el 17 de mayo de 2024, le recrimina a un tal Martín haber comentado que él y otra persona habían salido a "lechionar".

Foto. Del teléfono de la mujer de Bermúdez, en tanto, se recuperó una foto -del 1 de diciembre de 2023- con una imagen del hombre faenando un cordero, coincidente con la fecha de uno de los delitos.

Multa. Casación también consideró razonable y proporcionada la pena accesoria de una multa de más de 20 millones de pesos -pese a la oposición de la defensa- en función de la sustracción de 61 animales.