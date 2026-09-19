Doble alerta meteorológica: de la lluvia al viento

Un alerta meteorológica por lluvia y vientos fue elevada, a instancias del Servicio Meteorológico Nacional, desde la órbita municipal para Bahía Blanca. El paso de los fenómenos también incluyen a otros distritos de la zona.

Las áreas involucradas son las costas de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y el distrito de Monte Hermoso.

Durante este domingo se prevé el pasaje de un frente frío que afectará a gran parte de la provincia de Buenos Aires, principalmente desde la mañana y hasta la tarde inclusive.

El sistema se desplazará desde el sudoeste al noreste en el transcurso de la jornada, generando lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas de estas tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por granizo, intensas precipitaciones en cortos periodos y ráfagas fuertes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local.

En este contexto, a partir de la madrugada del lunes, se estima una intensificación del viento del sudoeste en la franja oeste provincial, que luego se extenderá sobre el centro, sur y franja este provincial durante la mañana y principalmente durante la tarde, pudiendo estar acompañados de ráfagas fuertes, que podrían llegar hasta los 65 o 75 km/h.



