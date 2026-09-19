Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 20 de septiembre
Satelmet pronostica una temperatura máxima de 21 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 20 de septiembre una temperatura mínima de 15 grados centígrados y una máxima de 21.
En el comienzo de la jornada se prevén precipitaciones y tormentas en la madrugada y hasta las primeras horas de la mañana, mejorando paulatinamente hacia el mediodía. El viento tendrá intensidad moderada con ocasionales ráfagas fuertes del Noroeste rotando al Oeste. La visibilidad irá de regular a buena.
Por la tarde tendremos tiempo fresco con nubosidad variable. El viento se anticipa con intensidad leve en aumento a regular del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.
La noche será fría y ventosa, se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Nuboso con precipitaciones y tormentas, mejorando con soleados. Descenso de temperatura. Viento leve con periodos de fuerte del Noroeste rotando al Sudoeste. Temperatura 13/19.-
ZONA VENTANIA: Nuboso con precipitaciones y tormentas, mejorando en la tarde. Descenso de la temperatura. Viento leve con periodos de fuerte del Noroeste rotando al Sudoeste. Temperatura 13/18.-
GUAMINI: Inestable con precipitaciones y tormentas. Mejorando en la tarde. Descenso de la temperatura. Viento moderado en aumento a fuerte del Noroesterotando al Sudoeste. Temperatura 14/21.-
VIEDMA Y PATAGONES: Nuboso con precipitaciones, mejorando a templado y ventoso. Ascenso de la temperatura. Viento moderado en aumento a regular del sector Norte. Temperatura 13/29.-
NEUQUEN: Fresco y ventoso. Descenso de la temperatura. Viento fuerte con ráfagas de muy fuerte del sector Oeste afirmándose del Sudoeste. Temperatura 14/18.-