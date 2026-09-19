Incorporan más de un centenar de cámaras a la prevención de los delitos

El sistema de videovigilancia de Bahía Blanca continúa ampliándose con la colocación de nuevas cámaras vinculadas al Centro Único de Monitoreo (CeUM).

De los 120 dispositivos cuya instalación fue dispuesta oportunamente por el intendente Federico Susbielles, más de 70 ya fueron colocados y restan alrededor de 40 para completar el programa.

Así lo explicó el director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco, quien señaló que parte de los trabajos corresponde también al proceso de renovación de los equipos existentes.

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“Ya llevamos más de 70 colocadas. Oportunamente el intendente dispuso la instalación de 120, de las cuales algunas corresponden a un proceso migratorio, es decir, el recambio de aparatos que estaban y reemplazarlas por equipos nuevos y de mejores características”, indicó el funcionario.

Pacheco explicó que la instalación requiere previamente tareas de infraestructura.

“Quedan algunas por instalar, porque estamos trabajando en la colocación de postes y fibrado para luego proceder a la puesta de la cámara”, detalló.

Definición de lugares

Los nuevos dispositivos están distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

Para establecer las ubicaciones se tienen en cuenta los reclamos e inquietudes planteados por los vecinos en los foros de seguridad, además del trabajo coordinado con las autoridades policiales.

“Se disponen los lugares a partir de las inquietudes de los vecinos y mediante un trabajo en coordinación con la Policía, es decir, con el superintendente (Gonzalo Bezos) y el jefe departamental (Gonzalo Sandobal)”, explicó Pacheco.

A ese relevamiento se suma el análisis del mapa del delito, que permite identificar sectores en los que la presencia de estos dispositivos puede resultar estratégica.

Algunos de los sitios elegidos para la disposición de los aparatos son Noroeste, 5 de Abril, Harding Green, Villa Mitre, Mara, Colón, La Falda, Universitario, Santa Margarita, Los Almendros y San Roque.

También están contemplados Bella Vista, Millamapu, San Agustín, Villa Amaducci, Sánchez Elía y Aldea Romana.

Según el funcionario, se trata de equipos que representan un salto en materia de prestaciones.

“Son cámaras de características muy importantes. Ayudan a tener mayor capacidad al momento de actuar respecto de un delito y también para poder prevenirlo y actuar rápidamente”, sostuvo.

Uno de los aspectos destacados es su funcionamiento en condiciones de baja iluminación.

“Cuentan con sistema infrarrojo, por lo que la calidad de visión permite observar claramente la imagen casi sin luz. Esto es vital para las causas”, remarcó.

En este sentido, mencionó que a mediados de noviembre representantes del CeUM concurrirán a un juicio por jurados para exhibir las imágenes del hecho que fue motivo de investigación.

“Nos vamos a presentar con nuestros aparatos para permitir que aquellas personas que tienen que decidir puedan observar las filmaciones con la claridad y calidad suficiente para luego resolver. Es la primera oportunidad en la que va a suceder esto”.

Gran crecimiento

Una vez finalizada la colocación de los nuevos equipos, Bahía Blanca pasará a contar con alrededor de 1.200 cámaras vinculadas al Centro Único de Monitoreo.

“Es un número muy importante. Cuando se puso en marcha la gestión de (Federico) Susbielles había funcionando unas 600, por lo que se duplicó esa cantidad. Esta situación tiene directa incidencia en la mayor cantidad de resolución de causas y esclarecimiento de hechos”, afirmó Pacheco.

El funcionario destacó además la articulación permanente entre los operadores del sistema de monitoreo y las autoridades de la Policía para intervenir ante situaciones que son detectadas a través de las cámaras.

“El trabajo de los operadores permite actuar en coordinación con la fuerza. Está a la vista que prácticamente todos los días se resuelven casos de esta manera”, señaló.

Desde la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata también indicaron que los dispositivos se encuentran operativos y que existen mecanismos para atender rápidamente eventuales inconvenientes técnicos.

“Están todas funcionando. Lógicamente que en algún caso puntual puede haber un corte de fibra o falta de conexión, pero de inmediato se interviene para solucionar ese tipo de cuestiones. Todos los días se realizan informes sobre los dispositivos”, explicó Pacheco.

Trabajo constante

Destacó que hoy cuentan con un centenar de trabajadores dedicados a las tareas vinculadas con la observación de las imágenes.

“El esclarecimiento de hechos es muy alto”, afirmó Pacheco, quien también destacó el efecto preventivo que genera la presencia de cámaras en los distintos barrios.

“La cámara también es disuasiva. Por otra parte, la gente se siente segura cuando están estos aparatos”, sostuvo.

Describió que, en paralelo, el municipio mantiene reuniones periódicas con representantes de las delegaciones, la Agencia de Participación Ciudadana y autoridades policiales para recoger las necesidades de los vecinos.

“Cada 15 días nos juntamos con los responsables de las delegaciones y la Agencia de Participación Ciudadana. Junto con jefes policiales, coordinado por Federico Montero (subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense), vamos a los barrios y escuchamos a los vecinos”, explicó Pacheco.

De esta manera, la ampliación y renovación de la red de videovigilancia busca combinar tecnología, análisis de conflictividad y participación vecinal para definir dónde resulta prioritario sumar dispositivos y fortalecer la respuesta frente al delito.

Contacto estrecho con la Policía

Colaboración. “Todos los días se aportan imágenes a la Policía y a la Justicia. Y más allá de eso, hay muchos hechos que se previenen porque se detectan actitudes sospechosas y se envía un móvil para identificar a las personas”, afirmó Pacheco.

Coordinación. “Se trabaja con el GTO (Grupo Táctico Operativo) de las comisarías para tener el registro de las cámaras privadas, así cuando ocurre una situación la Policía que está patrullando sabe dónde puede recurrir a imágenes”, explicó. el funcionario municipal.

Saldo. “Desde el inicio de esta gestión los números son positivos en cuanto al impacto del CeUM y la interacción con la Policía para evitar ilícitos o capturar a sus autores", aseguró.